Rússia amenaça de convertir França en 'objectiu militar legítim'

per J.C. Meneses Montserrat

Les autoritats russes han amenaçat aquest dimecres de convertir França en "objectiu militar legítim" de les Forces Armades en cas que finalment el país enviï tropes a Ucraïna, tal com venia suggerint el president gal, Emmanuel Macron, que ha tornat a recalcar que "Rússia no pot guanyar la guerra".

La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, ha indicat durant una roda de premsa que cada vegada hi ha més ciutadans francesos morint al front d'Ucraïna i ha alertat que "si França apareix a la zona de conflicte seran inevitablement objectius bèl·lics" . "Em sembla que París ja té proves d'això", ha asseverat.

"El bel·ligerant president francès provoca el rebuig no només entre molts dels seus aliats a la Unió Europea i l'OTAN sinó entre la gran majoria dels ciutadans francesos, i això és més important", ha puntualitzat.

Així, ha expressat que, segons la seva opinió, els mateixos francesos "s'han convertit en víctimes de l'estratègia d'incertesa de Macron". "Ells mateixos ja no poden entendre el que està dient", ha manifestat abans d'incidir que, no obstant, la població sap que "aquesta retòrica és molt perillosa".

"És una retòrica agressiva de què els ciutadans francesos són ostatges. Ara són ells els que s'estan convertint en les seves víctimes", ha aclarit Zakharova, segons ha recollit l'agència de notícies russa TASS.

En aquest sentit, ha aclarit que les autoritats russes no estan sorpreses de la "manipulació" de París, que assegura que hi ha "una amenaça russa des de fa anys contra França i tot Europa".

Dilluns, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, va afirmar que els exercicis nuclears de l'Exèrcit rus previstos per a un futur proper estan motivats precisament per les declaracions de líders internacionals, com el president francès, sobre la possibilitat de desplegar tropes a Ucraïna.

"Si em pregunten de quines declaracions de representants occidentals estem parlant, és obvi que parlem d'una declaració del senyor Macron", va assenyalar Peskov, que també va criticar les paraules de representants britànics com el ministre d'Exteriors, David Cameron.

Així mateix, les autoritats russes han convocat el seu ambaixador a França, Pierre Levy, per protestar per aquest assumpte, mentre París acusa Moscou d'"intimidació i manipulació" en relació amb aquesta convocatòria.