Rússia amenaça Europa amb una resposta 'extremadament dolorosa'

El Ministeri d'Afers Estrangers de Rússia ha promès una resposta "extremadament dolorosa" si finalment la Unió Europea lliura a Ucraïna els fons russos que manté bloquejats al seu territori. Vladimir Putin.

"Les imminents mesures de represàlia seran extremadament doloroses per a Brussel·les", ha advertit la portaveu d'Afers Estrangers, Maria Zajarova, que ha qualificat aquestes sancions "un altre cop al dret internacional", recullen les agències russes de notícies. Zajarova ha explicat que el G7 té previst lliurar un altre préstec a Ucraïna per valor de 50.000 milions de dòlars (46.000 milions d'euros), "garantits pels ingressos futurs de la gestió dels fons russos".

"Semblant pas no conduirà Occident a res de bo", ha dit la portaveu, aprofundint que "les iniciatives il·legals" per injectar diners al "règim de Kíev a costa d'altres" comporta "el desequilibri al sistema financer".

D'altra banda, la portaveu d'Exteriors ha tornat a denunciar que tant els Estats Units com el Regne Unit continuen incitant Ucraïna a cometre "bàrbars atacs terroristes" contra territori rus i no es descarta que es produeixi properament "sabotatges a gran escala".

"Inciten obertament el règim de Kíev a cometre bàrbars atacs terroristes. Pel que sembla, la destrucció no en té prou, exigeixen més del règim de Kíev. Encoratgen els atacs directes al més profund de Rússia, i ni tan sols això és suficient. Ara a Washington i Londres comencen a planejar sabotatges", ha alertat.

Zakharova ha fet així esment una sèrie d'informacions que han aparegut recentment a la premsa britànica en què s'afirma que Ucraïna podria portar a terme atacs sobre infraestructura civil russa en cas de perdre la guerra. Per a la portaveu, aquest tipus d'accions només es poden finançar amb diners d'Occident.

Medvedev advoca per "causar el màxim mal" als EUA i als seus aliats

L'expresident rus i actual vicepresident del Consell de Seguretat del país, Dimitri Medvedev, ha advocat aquest dijous per "causar el màxim mal" als Estats Units i els seus aliats per les seves sancions contra Moscou per la invasió d'Ucraïna, inclòs el lliurament d'armes als "enemics del món occidental" i l'ús de notícies falses per crear "una boja malson".

"Noves sancions nord-americanes. Aviat hi haurà sancions europees. ¿És necessari respondre? Sembla que no, ja que ja sumen desenes de milers. Hem après a viure i desenvolupar-nos malgrat elles", ha dit en un missatge publicat al seu compte a Telegram, si bé ha matisat que “d'altra banda, cal (respondre)”.

L'exmandatari rus ha denunciat que Washington i els seus aliats han declarat "una guerra sense normes" a Moscou, abans de recalcar que "cal intentar causar cada dia el màxim mal a aquests països que han imposat aquestes restriccions al país i als ciutadans". "Danyar allà on puguem causar mal", ha insistit.

Així, Medvedev ha defensat "danyar les seves economies, institucions i governants". "Danyar el benestar dels seus ciutadans, la seva confiança en el futur. Per això, hem de seguir buscant les vulnerabilitats clau de les seves economies i colpejar-los a totes les àrees. Causar danys a tot arreu, paralitzar la feina de les seves companyies i agències governamentals", ha abundat.