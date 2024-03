Rússia avança en la invasió europea generant el caos a Transnistria (Moldàvia)

Moscou ha violat la llei en imprimir paperetes per a les eleccions presidencials russes a la regió separatista de Transnistria, segons funcionaris moldaus. Aquest nou gest suposaria una violació de la sobirania de Moldàvia i un pas més a l'expansió territorial de Rússia, que va començar a Ucraïna.

Transnistria és una regió separatista a l'est de Moldàvia que compta amb el suport polític, econòmic i militar de Moscou. Ni Moldàvia ni la comunitat internacional en general reconeixen la seva independència.

Si bé pocs analistes pronostiquen una invasió russa a gran escala de Moldàvia a través de Transnístria, Moscou ha estat acusada de llançar una guerra híbrida, que inclou provocar disturbis en protestes antigovernamentals i difondre propaganda.

Les autoritats de Moldàvia van convocar l'ambaixador rus per queixar-se de la decisió d'obrir sis col·legis electorals a l'enclavament pro Moscou.

El govern central va dir que la mesura violava un acord per permetre la votació només en un únic col·legi electoral a l'ambaixada russa a Chisinau.

L'ambaixador rus va rebutjar la denúncia i va dir als periodistes que Moscou estava permetent votar uns 250.000 ciutadans russos dins de Moldàvia, molts dels quals vivien a la regió de Transnistria.

La història de la regió separatista de Transnistria

Transnistria, o Pridnestrovie en rus, és un país que es va crear a causa de la desintegració de la URSS. És un petit estat no reconegut d'uns dos-cents quilòmetres de llarg i entre deu i quaranta quilòmetres d'ample on viuen aproximadament mig milió de persones.

Oficialment pertany a la República de Moldàvia, però la realitat és que les autoritats moldaves, des del naixement del país, han estat incapaços de controlar el territori. El conflicte va començar poc abans que Moldàvia proclamés la independència de l'URSS. Gairebé totes les repúbliques soviètiques, abans de la desaparició de la Unió, van emprendre reformes per ser menys dependents del govern central. Per la seva banda, alguns moldaus, principalment els de la part oest del riu Dnièster, no estaven per la tasca de formar una república independent, el que buscaven era annexar el territori a Romania; era una aspiració històrica del poble moldau. Gran part del territori que actualment ocupa de forma oficial la República de Moldàvia va ser part de la Gran Romania. De fet, el romanès i el moldau, per més que alguns nacionalistes considerin que són llengües diferents, en realitat són la mateixa llengua, les diferències són mínimes.

L'acostament entre Moldàvia i Romania es va consolidar amb la decisió de les autoritats moldaves d'abandonar l'alfabet ciríl·lic, que havia regit durant l'URSS, per tornar al llatí, i així acontentar Romania.

L'esclat del nacionalisme romanès va provocar la mateixa resposta a l'est del riu, on la població russa i d'origen eslau és majoria. Transnistria és un territori que mai va pertànyer a la Gran Romania, i que durant la seva història ha acollit diferents nacionalitats (russa, ucraïnesa, romanesa, búlgara,...). La barreja ètnica ha impedit que al llarg del seu territori regnés cap sentiment nacional en particular. Va acabar sent part de la República Socialista Soviètica de Moldàvia quan nazis i bolxevics, a través del Pacte Ribbentrop-Mólotov, es van repartir Europa de l'Est.

Finalment Transnistria, totalment en contra d'unir-se a Romania, va proclamar la seva independència el 1990 amb el suport de Moscou a l'ombra. Dos anys després va començar una guerra que molts anomenen civil, però que en realitat va ser una pugna entre Romania i Rússia per controlar el territori. Tots dos països van enviar soldats o armes per donar suport a Moldàvia o Transnistria respectivament. El conflicte va durar només una primavera i es va pactar una treva que dura fins avui.