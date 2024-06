Rússia i Corea del Nord signen un acord estratègic de defensa mútua

per Redacció CatalunyaPress

El president de Rússia, Vladimir Putin, i el líder nord-coreà, Kim Jong Un, han signat aquest dimecres un acord d'“associació estratègica” amb una clàusula de defensa mútua en cas d'agressió, un pacte aconseguit en el marc de la visita del mandatari rus al país, la primera a 24 anys.

Després d'una sèrie de negociacions que s'han allargat durant aproximadament dues hores, els líders dels dos països, reunits juntament amb les seves delegacions al Palau del Sol de Kumsusan, han donat el vistiplau a un acord que suposa una constatació del recent acostament entre les parts.

Putin ha confirmat així que aquest document ofereix ara la possibilitat de posar en marxa mecanismes d'"assistència mútua davant de possibles agressions contra qualsevol de les parts signants", tal com ha explicat en una roda de premsa després de la trobada. En aquest sentit, ha fet al·lusió a les darreres declaracions realitzades per líders de països membre de l'OTAN sobre la possibilitat de lliurar armes a Ucraïna i avalar-ne l'ús per atacar objectius en territori rus.

"Això no és només una declaració, això està passant i és una clara violació de les restriccions assumides pels països occidentals en el marc de les obligacions internacionals", ha asseverat Putin, segons ha recollit l'agència Interfax. A més, el mandatari rus no ha descartat la idea de cooperar per desenvolupar la indústria tecnològica i militar dels dos països.

Aquest document reemplaça el Tractat d'Assistència Mútua del 1961, el Tractat d'Amistat i Bona Veïnatge del 2000 i les declaracions posteriors signades el 2000 i el 2001, segons ha explicat l'assessor del Kremlin, Iuri Ushakov, a l'agència russa de notícies TASS.

Tots dos líders han aprofitat l'ocasió per assenyalar que hi ha la necessitat de fixar nous acords atesa l'evolució actual de les aliances geopolítiques a nivell tant mundial com regional, una situació que hauria portat Rússia i Corea del Nord a reforçar els seus vincles.

Règim de sancions

Putin ha instat, alhora, a "revisar" el règim de sancions imposat per l'ONU contra Corea del Nord. "Vull assenyalar que el règim restrictiu indefinit del Consell de Seguretat de l'ONU respecte a Corea del Nord, inspirat pels Estats Units i els seus aliats, ha de ser revisat", ha puntualitzat abans de mostrar-se disposat a prendre mesures per "eliminar l'amenaça de conflicte" existent a la península de Corea.

"Rússia està disposada a continuar fent esforços polítics i diplomàtics per eliminar l'amenaça d'una represa del conflicte armat a la península de Corea", ha manifestat.

A més, ha acusat els Estats Units i Corea del Sud de provocar un augment de la tensió mitjançant la posada en mascle de maniobres militars conjuntes, una política amb què busquen "augmentar la intensitat de les maniobres militars" a la zona. "Són exercicis hostils per a Corea del Nord", ha dit.

Per la seva banda, el líder nord-coreà ha indicat que el tractat signat aquest dimecres és únicament de caràcter "defensiu" i no hi ha res a témer. "Aquest poderós tractat representa (...) només un document de caràcter veritablement constructiu, orientat al futur, exclusivament pacífic i defensiu, dissenyat per protegir i defensar els interessos bàsics dels pobles dels dos països", ha recalcat Kim.

La setmana passada, les autoritats russes van reivindicar el seu dret a millorar les seves relacions amb Pyongyang davant l'augment de les advertències al si de la comunitat internacional, que miren amb por l'augment dels contactes entre els dos països i acusen Corea del Nord d'enviar armes a Rússia, cosa que les autoritats han negat.

Tot i això, Kim ha lloat recentment la seva relació "invencible" amb el Govern rus i ha descrit el seu homòleg com un "company d'armes". En aquest sentit, ha recordat que la trobada amb Putin a Rússia l'any passat ha portat els llaços entre els dos països a un "nivell superior".

El mandatari nord-coreà va viatjar el mes de setembre passat a Rússia i va visitar el cosmòdrom de Vostochni, on Putin li va prometre ajudar-lo en la construcció de satèl·lits. Els dos líders van acordar llavors celebrar nous contactes progressivament.

Pyongyang i Moscou han augmentat gradualment les seves relacions diplomàtiques i en matèria de seguretat, especialment a mesura que augmenta la tensió a la península de Corea i arran de la invasió russa d'Ucraïna.