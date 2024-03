Rússia assenyala 4 països europeus per ser bombardejats amb armes nuclears

El propagandista del Kremlin Vladimir Solovyov, presentador estrella de la televisió pública russa i amic de Vladimir Putin, va discutir amb els convidats al seu programa de televisió vespertí a quins països de l'OTAN haurien d'apuntar les armes nuclears russes, i fins i tot va proposar una enquesta als espectadors per decidir quina ciutat hauria de ser atacada primer.

Solovyov i els seus convidats, que apareixen al canal públic Rússia 1, emmarquen la invasió a gran escala d'Ucraïna per part de Moscou com una guerra per poders amb Occident i, durant els dos anys del conflicte, han demanat repetidament atacs nuclears contra els aliats de Kíev.

El vídeo publicat a les xarxes socials comença amb Solovyov, un aliat de Vladímir Putin, dient que França estava buscant la "destrucció de Rússia", així com "la solució final de Rússia".

El president francès Emmanuel Macron, que alguna vegada va intentar negociar amb Putin sobre la seva invasió a gran escala, ha esdevingut un dels líders més durs d'Occident contra Moscou, negant-se a descartar la presència de tropes occidentals a Ucraïna.

La setmana passada, el diari francès Le Monde va dir que Macron havia dit als líders polítics francesos que respecte al suport a Ucraïna, "no hi ha més línies vermelles, no hi ha més límits". Anteriorment s'havia retractat dels seus comentaris que "res no s'hauria d'excloure" quan es tractava de recolzar militarment Kíev contra l'agressió russa.

Això va portar Solovyov diumenge a reflexionar sobre on hauria d'atacar Rússia primer, i li va demanar la seva opinió a Andrey Sidorov, vicedegà de política mundial de la Universitat Estatal de Moscou.

"La qüestió no és si fer servir o no armes nuclears, la qüestió és contra qui", va dir Sidorov. "Es parla sovint de França o el Regne Unit", van començar afirmant.

Solovyov va interrompre per enumerar quatre països de l'OTAN: "França, Alemanya, Polònia o la Gran Bretanya, no?". abans que Sidorov prosseguís: "Hi ha un altre país que presenta un perill... em refereixo als Estats Units d'Amèrica" ​​perquè, a diferència d'altres països europeus, "representa una amenaça existencial per a Rússia".

Amb la lleugeresa dels experts televisius que prediuen qui podria guanyar La Lliga, Solovyov va reflexionar sobre a quines ciutats franceses s'hauria d'apuntar primer.

"Simplement no em puc decidir, París o Marsella?" Després, Soloyov va esmentar Lió, mentre un convidat va intervenir per dir que és una "ciutat bonica, allà tenen un festival del foc".

Soloviev va continuar: "Què hauríem de destruir a Alemanya per als seus (míssils) Taurus?" El que va provocar el riure de Sidorov, que va dir "Hamburg", afegint que la petita grandària de la ciutat bavaresa en què havia estudiat, Garmisch-Partenkirchen, significava que "no valia ni un míssil".

"Potser hauríem de votar pel públic", va dir Solovyov. "¿De quines ciutats estan disposats a prescindir?", va afegir.

En compartir el vídeo, Jake Broe, exoficial d'operacions nuclears i de míssils dels Estats Units, va publicar a X: "Solovyov i tots els seus experts militars estan d'acord que Rússia pot atacar amb armes nuclears qui vulgui en un primer atac contra qualsevol país de l'OTAN. Només un altre dia més a la televisió estatal del Kremlin on parlen casualment de matar centenars de milions de persones".