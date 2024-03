Rússia i la Xina veten una resolució a l'ONU per demanar un alto el foc a Gaza

per J.C. Meneses Montserrat

Rússia i la Xina han vetat aquest divendres la proposta de resolució presentada pels Estats Units davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre la guerra de Gaza.

La decisió de Moscou i Pequín de vetar la resolució divendres va exposar com els problemes diplomàtics dels Estats Units s'estenen a l'ONU, on tradicionalment utilitza el seu dret de veto al Consell de Seguretat per protegir Israel .

Vassily Nebenzia, ambaixador de Moscou davant l'ONU, va descriure la iniciativa nord-americana com a “hipòcrita” i va dir que hauria convertit el Consell de Seguretat en un “instrument per a l'avenç de la política destructiva de Washington a l'Orient Mitjà”.

Els vetos rus i xinès van significar que la resolució va ser derrotada, tot i obtenir 11 vots al Consell de Seguretat de 15 membres. Algèria també va votar en contra del text.

La mesura, que demanava “un alto el foc immediat i sostingut” com a part d'un acord per alliberar els ostatges retinguts per Hamàs, es va produir després de mesos de frustració a Washington amb el govern del primer ministre Benjamí Netanyahu.

"Estàvem provant de mostrar a la comunitat internacional un sentit d'urgència per aconseguir un alto el foc vinculat a l'alliberament d'ostatges", va dir el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, després de la votació.

“Alguna cosa que tots, inclosos els països que van vetar la resolució, haurien d'haver pogut donar suport”. El llenguatge nord-americà contrasta amb els anomenats de països com Rússia i la Xina a un alto el foc immediat, fins i tot si els ostatges no són alliberats al mateix temps.

Tot i això, va marcar la bretxa més significativa entre Israel i els Estats Units a l'ONU des d'una disputa del 2016 sobre assentaments a l'ocupada Cisjordània.

Washington ha vetat anteriorment resolucions de l'ONU que demanaven un alto el foc.