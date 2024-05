S'acosta la Louis Vuitton 37a America's Cup a Barcelona: els equips que hi participen

per Redacció CatalunyaPress

El rellotge continua avançant cap a la que podria ser la competició més renyida que es recorda, sense cap favorit indiscutible i amb tots els equips en la lluita per la Louis Vuitton 37a America's Cup.

Els sis equips protagonistes han estat entrenant dur per tot el món i estan arribant al final de les seves campanyes, amb els nous AC75 botats i preparant-se per sentir, des del 22 d'agost fins al setembre i l'octubre del 2024 a Barcelona, la calor d'una competició al vermell viu, en què realment "no existeix segon classificat".

També ho faran els dotze equips de les dotze nacions que disputaran la UniCredit Youth America's Cup i l'edició inaugural de la Puig Women's America's Cup.

La propera generació de superestrelles de la vela de l'America's Cup estarà present: els futurs guanyadors del trofeu esportiu internacional més antic que es disputa de forma ininterrompuda competiran per establir les credencials i demostrar el potencial a l'escenari mundial, davant la mirada de l'afició i els mitjans de comunicació.

Tots dos esdeveniments prometen oferir una competició excepcional i una via d'accés real als equips absoluts.

Amb base al Port Olímpic i navegant a la nova classe AC40, el públic podrà estar més a prop que mai i sentir per si mateix l'adrenalina pura que correrà pels equips juvenils i femenins.

A la vora del mar, Barcelona es prepara per acollir un esdeveniment mundial excepcional, semblant en escala i estil a la magnífica organització dels Jocs Olímpics del 1992.

Milers de voluntàries i voluntaris s'han inscrit al Team B per exercir diverses funcions i aportaran un enorme entusiasme, dinamisme i amabilitat per garantir que la regata es desenvolupi sense contratemps.

El magnífic Port Vell estarà abarrotat de vaixells de totes les classes i mides, als quals se sumaran els J Class, que van disputar l'America's Cup als anys 30, i els 12-Metre Class, que van navegar entre 1958 i 1987.

Per al públic, aquest serà un dels esdeveniments de l'America's Cup més accessibles de la història, amb una visió perfecta al llarg de tot el passeig marítim de Barcelona, alhora que s'hi instal·laran dos Fanzones amb pantalles gegants, serveis de restauració i zones de càtering a la platja de Bogatell ia la Plaça del Mar, així com zones d'espectadors.

El Race Village Oficial estarà situat al llarg del Moll de la Fusta i l'entrada serà gratuïta.

Serà el centre neuràlgic per als espectadors que vulguin acostar-se als regatistes abans i després de les regates, amb presentacions a l'escenari principal, mentre s'amaren de l'ambient únic de la Louis Vuitton 37a America's Cup i segueixen totes les regates en directe a les pantalles gegants amb comentaris en temps real.

A més, no oblidis visitar l'America's Cup Experience, la primera exposició del món dedicada a l'America's Cup, davant de l'Aquàrium

Barcelona és una festa per als sentits a cada racó d'aquesta emblemàtica ciutat: el seu art, la seva cultura, la seva gastronomia i la seva arquitectura no tenen comparació i sens dubte albergarà una regata que passarà a la història dels clàssics de l'America's Cup de tots els temps.

Només falten 100 dies per a la 37a America's Cup i l'expectació és màxima. No t'ho perdis. És un esport de primera classe i l'accés estarà obert a tothom.