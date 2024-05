S'acosta la retirada de Nadal: així es va acomiadar de Madrid

Rafa Nadal es va acomiadar del Mútua Madrid Open amb un emotiu discurs després de caure a vuitens de final davant Lehecka per 7-5 i 6-4. Aquest matx no era un més per a Nadal, era el seu últim partit a la pista Manolo Santana de la Caixa Màgica. Un emocionant adéu al torneig en què ha participat en 20 ocasions.

Després del partit, Lehecka es va unir a l'homenatge a Nadal, mostrant respecte i admiració pel tennista espanyol. El moment, generalment reservat per als vencedors, es va convertir en un tribut a l'heroi del tennis espanyol, que ha deixat una empremta inesborrable en aquest torneig.

Nadal, visiblement emocionat, va compartir unes paraules amb el públic, agraint per tot el suport i l'afecte rebut al llarg de la seva carrera a Madrid. "Ha estat un viatge inoblidable, la primera vegada que vaig jugar va ser el 2003 i la primera vegada que ho vaig fer sent competitiu va ser el 2005", va expressar Nadal, rememorant els moments més significatius de la seva trajectòria en aquest torneig.

El tennista espanyol va reconèixer la importància d'aquest moment i l'emoció que li generava acomiadar-se de Madrid a la pista que tant significava per a ell. "Per mi ha estat un regal el que m'heu fet durant aquests 21 anys, potser és més important que algun Grand Slam que he guanyat per aquí", va afegir Nadal entre aplaudiments i mostres d'afecte dels presents. Aquest és un pas més cap a la retirada de Nadal, encara sense una data concreta.