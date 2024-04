Sánchez i Aragonès es veuen les cares aquest divendres per l'acord Ebro-Chery

per Helena Celma

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, encapçalaran aquest divendres al matí l'acte oficial de signatura de l'acord entre l'Ebre EV-Motors i el fabricant xinès Chery Automobile, per a la producció de vehicles a la planta de la Zona Franca de Barcelona.

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, també assistiran al'acte, entre altres autoritats.

Aquest dijous, Aragonès i Torrent es van reunir amb directius de l'automobilística Ebro i Chery al Palau de Pedralbes la vigília de la firma de l'acord que permetrà reindustrialitzar els terrenys de l'antiga fàbrica de Nissan.

Formació per als antics treballadors de Nissan

Els treballadors de l'antiga planta de Nissan a Barcelona estan fent un procés de formació per tenir coneixements per produir cotxes elèctrics, dins del marc de l'acord entre l'automobilística Ebro i la xinesa Chery per fer cotxes a la Zona Franca.

"No és el mateix produir un vehicle de combustió que fer-ne un elèctric", va deixar clar Torrent aquest dijous passat abans d'una reunió amb directius d'Ebre i Chery i representants de la regió d'Anhui (Xina), on l'empresa té la seu.

Aquesta és una de les mesures de suport que la Generalitat ha concedit per donar continuïtat a la reindustrialització de la fàbrica.

Nissan va tancar el 2021 la fàbrica que tenia a la Zona Franca, i va acomiadar 1.300 treballadors, dels quals uns 600 encara estan per recol·locar.

Torrent va reivindicar que la Generalitat ha acompanyat el procés de reindustrialització des de fa un any i mig: “Sabem que no ha estat senzill, però, no obstant, hem arribat a aquest acord.

Fases de l'acord

La primera fase del projecte d'Ebro i Chery estarà dedicada a l'assemblatge dels vehicles d'Omoda, ia la segona es fabricaran vehicles dels quals té la llicència Ebro, com ara pick-ups i furgonetes.

A la tercera fase es desenvoluparan models de la marca xinesa Chery, "que es fabricaran ja aquí i es fabricaran amb la marca Ebre".

"A cada fase hi ha uns requeriments de producció i uns requeriments laborals concrets, que és el que anirem especificant i treballant en els propers mesos", ha afegit.