La sanció a Xavi Hernández per la seva darrera expulsió: quants partits es perdrà?

El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha sancionat l'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, amb 2 partits de suspensió després de la doble amonestació que va veure al Cívitas Metropolità, en la victòria del seu equip el final de setmana.

Hernández, reincident en expulsions aquesta temporada, el Comitè li posa una sanció de dos partits --no estarà a la banqueta contra Las Palmas ni Cadis-- després de ser expulsat al duel contra l'Atlètic de Madrid (0-3) de diumenge passat . Sanció que acabarà just abans del Clàssic del 21 d'abril a Madrid. "Xavi va ser amonestat inicialment per formular o realitzar observacions, gestos o objeccions a l'àrbitre, i finalment expulsat per protestes al quart àrbitre, que va demanar al col·legiat principal que amonestés el de Terrassa i l'expulsés del partit. El comitè considera que s'ha d'aplicar una sanció de dos partits de suspensió per "protestes a l'àrbitre/a, amb multa accessòria en quantia de 700 € al club i de 600 € a l'infractor".

Xavi va ser expulsat al minut 42 del matx per, segons recull l'acta arbitral, el següent motiu: "realitzar observacions de caràcter tècnic a una de les meves decisions, veu en crit, fent gestos de desconsideració i després d'haver estat advertit prèviament pel quart àrbitre".

El club blaugrana va al·legar l'existència d'un error material manifest per demanar l'anul·lació de la suspensió, però la prova gràfica en què asseguren que el tècnic "no va cridar ni va fer gestos de desconsideració al quart àrbitre" ha estat denegada pel Comitè de Competició .

Des de l'entitat creuen que Xavi es "va limitar a exterioritzar la seva sorpresa i incredulitat davant la decisió arbitral", expressant-se de "manera natural en un gest que en cap cas no es pot considerar desconsiderat". També nega el club que cridés al quart àrbitre ni a cap altre membre de l'equip arbitral.

Tot i això, Competició assegura que el "repetit visionat" de les imatges no ha permès concloure, més enllà de tot dubte, que l'acció que va motivar l'expulsió no es va produir tal com la va descriure el col·legiat i, en definitiva, provar l'error material manifest al relat arbitral.

"Això és, atès que únicament mostra els segons finals de l'esmentada acció, i no el que va passar immediatament abans, aquest òrgan disciplinari no ha pogut concloure que l'entrenador no va protagonitzar la conducta que li retreu el col·legiat. Procedeix, per tant, la desestimació de les al·legacions i el manteniment de les conseqüències disciplinàries l'acció assenyalada a l'acta arbitral", va apuntar el Comitè.