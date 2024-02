Sancionen un atleta espanyol per fallar tres vegades als controls antidoping

L'atleta espanyol Mohamed Katir ha estat sancionat aquest divendres amb dos anys sense competir per la Unitat d'Integritat de l'Atletisme (AIU, per les sigles en anglès) per tres fallades de localització entre febrer i octubre de 2023 per passar controls antidopatge en els darrers dotze mesos, segons va confirmar l'organisme.

La sanció per a l'actual subcampió del món de 5.000 metres, que va admetre culpa, començarà a comptar des del 7 de febrer, quan va ser castigat de manera provisional per l'AIU, fins al 6 de febrer de 2026, per la qual cosa es perdrà tant els Jocs Olímpics de París 2024 com l'Europeu de Roma, que se celebrarà al juny. A més, s'anul·len tots els resultats des del 10 d'octubre passat.

Segons va detallar l'AIU, el fondista espanyol va fallar a l'hora d'estar present en controls els dies 28 de febrer del 2023, 3 d'abril del 2023 i el 10 d'octubre del 2023.

A la primera absència, l'organisme va indicar que el seu pare va informar que l'atleta no estava "perquè havia viatjat a Portugal".

Després de trucar a Katir, aquest va confirmar la seva localització a Lisboa "per uns dies i que tornaria a Espanya el 2 de març".

Aquell dia, l'AIU li va notificar l'incompliment i li va sol·licitar les explicacions, les quals l'espanyol va presentar el 9 de març assegurant que "havia estat present al domicili durant la franja horària de 60 minuts (07.00-08.00)" d'aquell 28 de març febrer i que poc després va rebre una trucada "de la seva promesa demanant-li que la visités perquè no se sentia bé" pel que va viatjar a Lisboa i "va actualitzar" la seva localització l'endemà.

La unitat recalca també que el 29 de març, "després de repetides sol·licituds els dies 22 i 28", Katir va lliurar una còpia de la confirmació del seu vol a Portugal el 28 de febrer, la qual indicava que la reserva s'havia fet el 26 de febrer i no quan havia dit l'atleta espanyol, cosa que va motivar que rebés el seu primer incompliment perquè "no havia actualitzat el seu parador tan aviat com les seves circumstàncies van canviar i que el seu allotjament per passar la nit el 28 de febrer del 2023 era materialment inexacte" .

Katir no va recórrer aquest primer avís i la segona sentència va arribar dies després quan el personal es va dirigir on li havia comunicat el fondista que estaria, trobant-se de nou amb el pare de l'esportista que va comunicar llavors que no estava perquè "es trobava entrenant a França" .

El de Mula també ho va confirmar i l'AIU li va confirmar una nova fallada, i encara que Katir va al·legar dient que havia "intentat actualitzar el seu parador" va topar amb una fallada de l'aplicació, "pel que va enviar un correu electrònic a ADAMS per facilitar-li la seva direcció per a les següents setmanes" i que va intentar actualitzar-lo els dies 30 i 31 de març, i 1 i 2 d'abril, però que va continuar la decisió.

Aquestes explicacions no van evitar un segon avís ja que els atletes poden "excepcionalment enviar una actualització a la seva informació de parador" per email i Katir hauria rebut" una resposta automàtica d'ADAMS indicant que havia d'escriure a l'AIU amb qualsevol actualització del seu parador", però que “no ho va fer”.

Katir tampoc va presentar més explicacions sobre això per revertir aquesta decisió i el 21 de desembre, després de la confirmació d'una tercera fallada de localització, sí que va sol·licitar una revisió a través dels seus representants legals, que va ser estudiada "excepcionalment", però finalment desestimada.

El 10 d'octubre es va produir el darrer error de localització, després que el personal tornés a acudir "al domicili especificat" ia la franja horària assenyalada.

En aquest cas, el pare de Katir ha informat que el seu fill "estava entrenant-se a uns 30 minuts" i que "havia intentat comunicar-se amb l'atleta per telèfon".

Katir ha explicat que "es va sorprendre" per l'interval de temps que estava indicat perquè és en què "normalment" entrenava i el va atribuir a un "error del sistema", assegurant que l'havia fixat "entre les 7.00 i les 8.00", adjuntant "dues captures de pantalla" per confirmar-ho.

L'AIU va revisar els registres del sistema ADAMS proporcionada per l'AMA i va assenyalar que el 29 de setembre el murcià "havia actualitzat el seu parador, inclòs el canvi de la franja horària de 60 minuts entre les 19.20 i les 20.20 al seu domicili per al període comprès entre l'1 d'octubre del 2023 i el 31 de desembre del 2023" i que el mateix 10 d'octubre del 2023, a les 22.47, "havia canviat la seva franja horària de 60 minuts per a aquell dia de 19.20-20.20 a 7.00-8.00" .

Això va motivar que el 12 de desembre es confirmés la seva tercera fallada de localització en 12 mesos, la qual cosa es va fer oficial ja que l'espanyol no va presentar cap al·legació.

Després de comunicar oficialment el 7 de febrer passat la sanció provisional, el dia 13 va rebre per part de Katir que admetia haver comès la infracció i que acceptava les conseqüències, per la qual cosa renunciava "expressament" al seu dret de recórrer-la.

En aquest sentit, cal recordar que el mateix Katir havia assenyalat després de conèixer la seva suspensió que la recorreria perquè considerava que sí que estava "disponible" en aquells moments i que no té res a veure amb cap infracció de dopatge.

"En algun dels errors de localització reportats per part d'AIU, em trobava disponible en lloc, data i hores aportades per part meva", ha indicat llavors.