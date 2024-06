La sanitat catalana provarà l'ús de drones per a tres finalitats diferents

per Gabriel Izcovich

El 7 de juny del 2024, la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya va anunciar un innovador projecte pilot per avaluar l'ús de drones en el transport de mostres biològiques, farmacologia i equipament mèdic. La iniciativa, recolzada per la Fundació TIC Salut Social i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), té com a objectiu principal millorar l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, especialment en àrees rurals i de difícil accés.

El projecte se centra en l'ús de drones per al transport sanitari, amb un enfocament especial als centres de salut ubicats a zones rurals. La iniciativa cerca demostrar que els drones poden ser una solució més econòmica i efectiva que els mètodes tradicionals de transport, a més de contribuir significativament a la reducció de la petjada de carboni.

Manel Balcells, Conseller de Salut de la Generalitat, va destacar que la incorporació de drones al sistema sanitari pot reduir costos i temps de desplaçament, a més de promoure la sostenibilitat ambiental. Joan Guanyabens, director de la Fundació TIC Salut, va esmentar el gran potencial dels drones per millorar l'atenció mèdica i el transport de material sanitari.

Per il·lustrar les capacitats d'aquesta tecnologia, es va fer una demostració de vol des de l'Àrea Bàsica de Salut de la Vall d'en Bas fins a l'Hospital d'Olot a Girona. Aquest esdeveniment, organitzat per la Fundació TIC Salut Social i la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, va marcar una fita en la implementació de drones a l'entorn sanitari català.

Durant l'esdeveniment, es va presentar l'informe 'Integració de Drons a l'Entorn de Salut' que detalla el pla d'implementació i els beneficis esperats d'aquest projecte. Les proves pilot s'iniciaran amb dues rutes específiques: el transport de mostres biològiques des de la Vall d'en Bas a l'Hospital d'Olot, i el transport de mostres entre el centre d'atenció primària (CAP) Sant Fost de Campsentelles i l'Hospital Germans Trias i Pujol – Can Ruti – de Badalona (Barcelona).