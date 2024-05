Sanitat convoca una reunió per abordar el dèficit de metges a l'estiu

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha convocat aquest divendres les comunitats autònomes a un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) extraordinari el proper 5 de juny per abordar el dèficit de professionals que es preveu a l'estiu, tal com van reclamar aquest dijous les CCAA governades pel PP, segons la carta enviada per la mateixa ministra a consellers del ram, a què ha tingut accés Europa Press.

"Des del Ministeri de Sanitat som sensibles a les necessitats de les comunitats autònomes, a les dificultats que s'afegeixen en els períodes de vacances ia la voluntat d'harmonitzar abordatges i mesures, sempre respectant autonomia de gestió de cadascuna en l'àmbit de les seves competències ", es recull al document.

Les 13 comunitats autònomes governades pel PP van demanar ahir a la ministra convocar un Consell Interterritorial per abordar "de manera monogràfica" la manca de professionals sanitaris d'atenció primària que es preveu en el període estival. Tot i això, Sanitat ha respost que "aquest tema ja es va abordar" en la reunió entre el Ministeri i les CCAA del passat 9 de febrer, lliscant el seu rebuig a aquesta proposta.

En concret, García ha dit que aquest tema "ja es va abordar" al CISNS monogràfic d'Atenció Primària, així com a la Comissió de Recursos Humans del Consell Interterritorial, en què estaven presents totes les CCAA, a les quals se'ls va oferir la possibilitat que enviessin els seus dubtes al departament.

La pandèmia de Covid 19 va provocar que el 2020 els especialistes en formació van començar el seu període de pràctiques al setembre en comptes del juny, com és habitual. Per això aquest any, durant els mesos d'estiu, hi haurà una promoció menys d'especialistes de les diferents categories, però alhora coexistiran dues promocions d'especialistes en formació de quart any (i l'estiu que ve, dues promocions de cinquè any en les especialitats que tinguin aquesta durada).

L'àmbit on la situació és més complicada, com ha estat habitual en els darrers anys, és el de la Medicina Familiar i Comunitària, especialment a la pràctica en Atenció Primària.

TERMINI DE 48 HORES PER ENVIAR ELS PLANS D'ESTIU

Per això, García sol·licita als consellers que, perquè la reunió sigui fructífera, enviïn en un termini de 48 hores els plans d'estiu que hagin elaborat per gestionar el proper període estival a l'Atenció Primària.

En la missiva als consellers, la ministra recorda que aquesta realitat és "coneguda" des de fa quatre anys i, per això, des del Ministeri de Sanitat s'entén que les institucions competents en la gestió dels professionals "han tingut temps per realitzar la planificació adequada" i engegar les mesures idònies per dur a terme l'assistència sanitària durant l'estiu, "garantint la conclusió del període formatiu dels futurs professionals en la seva especialitat".

En aquest sentit, el Ministeri recorda que "no és la seva competència directa" gestionar aquesta situació, si bé es mostra disposat a ajudar tant en la planificació com en la cerca de solucions eficaces "per assegurar el funcionament correcte del sistema sanitari".

Aquesta col·laboració, s'insisteix, es farà sempre "dins del marc de la legislació vigent i de la correcta formació dels residents", als quals durant la pandèmia se'ls va demanar "un esforç extraordinari que va marcar l'inici de la formació".

Així, Sanitat recorda a les CCAA que tenen entre les seves competències la gestió dels professionals que treballen en els seus serveis de salut, podent prendre mesures en l'àmbit de la incentivació del gaudi del període de vacances fora del període estival on solen acumular-se les dificultats de contractació , la distribució d'efectius i torns o altres mesures.

També es recorda a la carta que hi ha propostes en relació a aquesta situació que no poden ser adoptades dins del marc legal actualment existent, "ja que es vulnerarien els processos correctes de formació sanitària especialitzada dels metges interns residents".

Es tracta, en concret, de la contractació de professionals sense especialitat, de la contractació com a personal especialista de professionals en període formatiu, acabant de facto l'especialitat amb antelació, i la ubicació sense supervisió presencial assignada de metges interns residents de quart any a centres on no hi hagués altres professionals.

Al conjunt d'Espanya, els residents de quart any suposen el 7,2% de la plantilla de Medicina Familiar i Comunitària. La situació d'aquest estiu suposa, d'una banda, poder comptar amb el 100 per cent d'aquests professionals durant tot l'estiu i, de l'altra, "no hauria de suposar cap minvament en la planificació estival en un context d'adequació de plantilles a la demanda" de la ciutadania", segons el mateix Ministeri.