Sanitat fa un pas endavant en el cribratge neonatal: la decisió més aplaudida

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns a Oviedo l'ampliació de la cartera bàsica comuna del Sistema Nacional de Salut en el cribratge neonatal --la coneguda com a 'prova del taló-- augmentant de set a onze les malalties detectables amb aquesta prova.

A més, ha indicat que el consell de Ministres d'aquest dimarts "examinarà els passos necessaris per duplicar aquest número d'aquí al primer trimestre de l'any 2025".

"L'objectiu és millorar el benestar de la nostra població, fer més sostenible el sistema, homogeneïtzar aquesta prestació al conjunt del país perquè la salut dels espanyols i espanyoles no depengui ni del seu codi postal ni, lògicament, dels seus ingressos", ha dit Sánchez després de fer una visita al Laboratori de cribratge neonatal de l'Hospital Central Universitari d'Astúries, HUCA.

Ha explicat el president del Govern que el cribratge neonatal és "una pràctica segura que permet diagnosticar i tractar precoçment congènites en nadons". Actualment la prova només cobreix tests per a set malalties i això situa Espanya a la cua d'Europa.

"A més, fa que al nostre país no hi hagi equitat, que hi hagi grans desigualtats en l'accés, ja que mentre hi ha comunitats autònomes on es limiten a determinades aquestes set malalties de la cartera comuna, altres detecten fins a trenta. Per això corregirem aquest problema i que en les properes setmanes el que farem és augmentar la cartera de malalties detectables de 7 a 11”, ha manifestat Pedro Sánchez.

Agència estatal de Salut

El president del Govern ha indicat que el Sistema Nacional de Salut és "la joia de l'estat del benestar" i per això l'Executiu hi està "multiplicant la inversió". A més, ha agraït i posat en valor la feina de tots els professionals sanitaris.

El president també s'ha referit a la futura Agència Estatal de Salut Pública. "Sé que aquí a Astúries, com m'ha comentat el president en una conversa privada que hem tingut, ja que hi ha expectació sobre l'Agència Estatal de Salut Pública que es crearà. A l'ànim del Govern d'Espanya hi ha la desconcentració i que, per tant, l'Estat s'acosti a tots i cadascun dels territoris com una forma de garantir i d'enfortir la cohesió territorial. Així es fa pàtria, apropant l'Estat a tots i cadascun dels territoris, a tots i cadascun els ciutadans i ciutadans visquin on visquin", ha dit.

També s'ha referit a la Llei de Gestió Pública del Sistema Nacional de Salut, que al seu parer servirà com a "blindatge" del model públic davant dels qui tenen o tinguin en un futur temptació per privatitzar-lo.

"Nosaltres creiem en el nostre model, un model públic, de qualitat, que continuarem reforçant. Ho farem de la mà dels nostres professionals, però per sobre de tot, ho farem de la mà de la immensa majoria de la societat que en vol una sanitat pública gratuïta, de qualitat i universal", ha dit.

Astúries al capdavant

Pedro Sánchez no ha escatimat en elogis cap a la sanitat al Principat i ha indicat que l'HUCA és sens dubte "un prodigiós mecanisme de precisió que combina instal·lacions modernes i extraordinaris professionals, però a més és el símbol d'una aposta col·lectiva, d'un compromís mantingut en el temps a favor de la sanitat pública".

Així, ha destacat que el Principat d'Astúries està a l'avantguarda en inversió en sanitat pública i al podi de la despesa sanitària pública per habitant, amb una inversió rècord de 2.322 milions d'euros en sanitat per a l'any 2024.

A més, ha indicat que Astúries està al capdavant en taxa de donació d'òrgans, molt per sobre de la mitjana nacional ia més aquesta comunitat autònoma, va ser la primera a assolir el 70% de la població vacunada durant la pandèmia.

Pedro Sánchez ha estat acompanyat en la visita a l'Hospital Central Universitari pel president del Principat, el socialista Adrián Barbón i la delegada del Govern a Astúries, Delia Losa.