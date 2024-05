SATSE exigeix que es torni a activar la Llei de Seguretat del Pacient

El Sindicat d'Infermeria (SATSE) ha denunciat la manca d'interès dels partits polítics a reactivar la Llei de Seguretat del Pacient, tot i haver passat més de nou mesos des de l'inici de l'actual legislatura al Congrés dels Diputats. SATSE recorda que la XV legislatura va començar el 17 d'agost, però la Proposició de Llei, introduïda el 2019 com a Iniciativa Legislativa Popular, no ha estat reconsiderada.

La Llei de Seguretat del Pacient, que estava pendent de debat a la Comissió de Sanitat la passada legislatura, va haver de reiniciar el seu procés legislatiu després de les eleccions generals del juliol. Tot i les reunions entre SATSE i els portaveus dels grups polítics, no hi ha hagut avenços significatius. Al desembre de 2020, la llei va ser presa en consideració per primera vegada amb suport gairebé unànime dels partits, per la qual cosa no hi hauria d'haver impediments perquè superi novament aquest tràmit inicial.

SATSE critica que els partits polítics no prioritzin la realitat del sistema sanitari i els seus professionals, enfocant-se en altres qüestions que no sempre responen a l'interès general. L'organització lamenta que no s'impulsi la tramitació d'una llei que busca garantir la seguretat assistencial i corregir el dèficit de personal infermer mitjançant la regulació d'una ràtio adequada de pacients per professional en centres sanitaris i sociosanitaris.

El sindicat argumenta que el retard en la tramitació de la llei respon a interessos que van contra el benestar general, evidenciant la sensibilitat dels polítics a pressions externes. La llei, recolzada per prop de 700.000 persones i professionals, permetria a les infermeres treballar amb menys càrrega laboral, millorant la seva salut i seguretat. A més, establiria ràtios mínimes uniformes a totes les comunitats autònomes, assegurant una atenció més segura, de més qualitat i més equitativa.

De la mateixa manera, SATSE subratlla que estudis científics demostren que un nombre més gran de pacients per infermera augmenta els riscos de reingressos, complicacions, efectes adversos i fins i tot defuncions. No obstant això, sembla que la classe política no valora prou aquests arguments, reflectit en l'inacceptable retard que pateix aquesta iniciativa.