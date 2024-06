La fi de Scholz? El pitjor resultat dels socialistes alemanys en més d'un segle

Gran humiliació per al bloc progressista que governa a Alemanya. Els conservadors de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i el seu soci bavarès (CSU) s'han imposat amb claredat a les eleccions europees, per sobre del 30 per cent dels vots, en uns comicis que han elevat la ultradretana Alternativa per a Alemanya (afD) a la segona plaça, cosa que complica seriosament el futur del canceller Olaf Scholz.

La CDU, principal força d'oposició a Alemanya, ha superat el llindar del 30%, cosa que li permetrà comptar amb 31 escons a l'Eurocambra i consolidar-se com a referent del Partit Popular Europeu (PPE), que aspira a tornar a col·locar Ursula Von der Leyen al capdavant de la Comissió Europea.

AFD, després d'una campanya electoral marcada per la polèmica --va ser expulsat del seu grup després que el seu candidat Maximilian Krah digués que no tots els membres de les SS nazis eren "criminals"--, ha aconseguit el 15,9% de els vots que es traduiran a 18 escons.

El gran derrotat d'aquestes eleccions és el Partit Socialdemòcrata (SPD) del canceller, Olaf Scholz, relegat a la tercera plaça amb un 13,9% dels vots, equivalent a 14 eurodiputats,

Per la seva banda, Els Verds, segons a les europees del 2019, s'han hagut de conformar ara amb un 11,9% dels sufragis.

Així mateix, el partit fundat per la política Sahra Wagenknecht després de trencar amb L'Esquerra (Die Linke) ha superat el 6%, més del doble que la seva antiga formació. Els liberals, socis de la coalició de Govern juntament amb l'SPD i Els Verds, figuren sisens amb una mica més del 5%.

El pitjor resultat dels socialdemòcrates alemanys

La coalició governant d'Alemanya va patir un cop dur a les eleccions al Parlament Europeu de diumenge, i els socialdemòcrates del canceller Olaf Scholz van registrar el seu pitjor resultat en una votació nacional en més d'un segle.

Les pèrdues fortes de la coalició d'esquerra (el suport als Verds va caure gairebé a la meitat) probablement renovaran els dubtes sobre l'estabilitat del govern. L'aliança, una associació tripartida que inclou els socialdemòcrates, els verds i els demòcrates lliures, ha lluitat per trobar respostes a una sèrie de problemes greus que enfronta el país, des d'una economia estancada fins a la profunda disfunció del sistema d'asil.

Tot i que les eleccions generals no se celebraran fins a la tardor del 2025, les persistents lluites internes dins de l'aliança sobretot, des de la guerra de Rússia contra Ucraïna fins al pressupost, han alimentat l'especulació que el govern podria col·lapsar molt abans d'aquesta data .