Scholz rebutja el proteccionisme europeu davant de la competència estrangera

El canceller alemany, Olaf Scholz, ha advertit dels perills que pot suposar per a l'economia europea el tancament dels mercats a la competència estrangera, principalment procedent de la Xina.

"No tancarem els nostres mercats a les empreses estrangeres perquè això no és el que volem per a les nostres empreses", ha dit el líder germà durant la visita a la planta d'Opel a Rüsselheim, a l'oest del país, per la commemoració dels 125 anys de la marca automobilística.

El proteccionisme i els aranzels que té previst imposar la Unió Europea (UE) a les importacions de vehicles elèctrics procedents de la Xina són polítiques comercials que per al canceller encareixen els productes i empobreixen la societat.

"No tinc cap dubte que seguirem estant a l'avantguarda de la indústria de l'automòbil aquest segle si ens centrem en el progrés i la innovació", ha comentat alhora que demanava un comerç més just i lliure a nivell internacional.

De moment, els càlculs publicats valoren que l'impacte d'aquestes traves comercials amb la Xina podria costar a Pequín gairebé 4.000 milions de dòlars (més de 3.600 milions d'euros).

En conseqüència, el nombre de vehicles elèctrics xinesos importats a la UE es reduiria en una quarta part --uns 125.000 cotxes-- si Brussel·les imposés un aranzel del 20%, d'acord amb les dades ofertes a l'última anàlisi sobre l'economia mundial de l'Institut Kiel.

Per part seva, els Estats Units aplicaran la pujada d'aranzels del 25% al 100% per a la importació de vehicles elèctrics de la Xina des del proper 1 d'agost, quan entraran en vigor també els increments a la compra de bateries, microxips per a la indústria tecnològica. i productes mèdics, d'acord amb les intencions públiques de l'oficina del Representant Comercial dels EUA

De moment, la Xina no ha anunciat oficialment cap represàlia, encara que Pequín ha assenyalat que està disposada a imposar aranzels de fins al 25% als automòbils importats amb motors de gran cilindrada, cosa que afectaria sobretot Mercedes-Benz i BMW.

Els vehicles elèctrics fabricats per marques xineses com MG i BYD van representar gairebé el 9% dels vehicles de bateria venuts a Europa el 2023, segons Dataforce. Tot i que s'espera que aquesta xifra augmenti a aproximadament una cinquena part de la quota de mercat del vell continent per al 2027, segons les estimacions de Transport & Environment.