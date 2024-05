Per què se celebra aquest 19 de maig el Dia Mundial dels Metges de Família?

per Redacció CatalunyaPress

Avui, 19 de maig, se celebra el Dia Mundial del Metge de Família. Una jornada dedicada a honrar i reconèixer la tasca vital que exerceixen aquests professionals de la salut a l'atenció primària. Però, per què es tria aquesta data per commemorar els metges de família i quin paper tenen en el sistema de salut?

El 19 de maig marca l'aniversari de la creació de l'Organització Mundial de Metges de Família (WONCA, per les sigles en anglès) el 1972. Aquesta organització internacional representa metges de família i metges generals de tot el món, promovent l'atenció primària de qualitat com a pedra angular dels sistemes de salut. L´elecció d´aquesta data com el Dia Mundial del Metge de Família reflecteix el compromís global amb l´enfortiment de l´atenció mèdica bàsica i l´atenció centrada en el pacient.

Els metges de família tenen un paper fonamental en l'atenció primària de salut, i és el primer punt de contacte per a les persones que busquen atenció mèdica. El seu enfocament integral i holístic abraça l'atenció mèdica preventiva, el diagnòstic i el tractament de malalties comunes, la gestió de malalties cròniques i la coordinació de l'atenció entre diferents especialistes quan és necessari. A més, estableixen relacions a llarg termini amb els pacients i les seves famílies, cosa que els permet brindar una atenció personalitzada i contínua al llarg del temps.

La importància dels metges de família al sistema de salut és vital. Són la columna vertebral de l'atenció mèdica a moltes comunitats, especialment en àrees rurals i desafavorides on poden ser l'única font d'atenció mèdica disponible. El seu enfocament centrat en el pacient, la seva capacitat per abordar una àmplia gamma de problemes de salut i el seu paper en la prevenció de malalties contribueixen significativament a millorar la salut i el benestar de les poblacions.