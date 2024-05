Seat/Cupra lidera el projecte per desenvolupar un elèctric a partir de 25.000 euros

El conseller delegat de Seat/Cupra, Wayne Griffiths, ha anunciat que la companyia liderarà el projecte del Grup Volkswagen que produirà tres models de vehicles elèctrics (BEV) fabricats a Espanya a un preu accessible ia partir dels 25.000 euros per posar aquesta tecnologia al arribi als clients i "per democratitzar l'electromobilitat".

"Començarem a democratitzar l'electromobilitat a partir d'ara amb la plataforma 'Small BEV' (cotxe urbà elèctric) del grup Volkswagen. Hi haurà cotxes elèctrics a partir de 25.000 euros; aquest és el preu del cotxe més venut d'Espanya. Aleshores ja estem parlant d'un preu accessible", ha dit Griffiths en una entrevista amb Europa Press.

Així, la companyia membre de Grup Volkswagen busca impulsar amb aquest projecte a través de les fàbriques de Martorell (Barcelona) i Labaden (Pamplona) entrar a lliça a finals del 2025 amb altres fabricants que estan llançant al mercat vehicles elèctrics més accessibles.

Griffiths ha subratllat que el cotxe elèctric ha començat sent un vehicle 'premium', que "ha vingut de dalt a baix per Tesla, per Audi, BMW, Mercedes, tractant-se de cotxes grans, cotxes de prestigi", i per això l'enfocament ara és aconseguir "un cotxe per a les masses" fabricat a Espanya.

En aquest sentit, Seat/Cupra, a través de la plataforma 'Small BEV' buscarà desenvolupar “un cotxe urbà, “compacte per a la ciutat”, amb autonomia de fins a 400 o 500 quilòmetres, a través de la seva marca Cupra amb el Raval.

Al mateix temps, dins d'aquest mateix projecte es treballarà amb altres marques del grup i models com l'Skoda Epiq i el Volkswagen ID.2.All per desenvolupar un cotxe elèctric de bateria "a un preu accessible a grans volums", segons ha avançat el directiu.

En aquest sentit, Griffiths ha afirmat que els treballs a la planta de Martorell (Barcelona), que formarà part de l'estratègia per al desenvolupament de bateries de vehicles elèctrics petits, en què es desenvoluparan cel·les per a les bateries i on s'han invertit 300 milions d'euros, "va avançant", de manera que a finals del 2024 podria començar a operar.

"Aquest estiu traslladarem la línia del (Seat) Eivissa i Arona a una altra línia de la fàbrica amb l'objectiu d'habilitar espai per a la nova línia per als cotxes elèctrics. Durant les vacances mourem la producció per facilitar la planta d'acoblament de bateries . Aquesta inversió de 300 milions està en marxa, està creixent i serà conclosa a finals d'aquest any”, ha explicat Griffiths.

A més, ha explicat a Europa Press que els primers prototips d'aquest nou Cupra Raval seran presentats "a partir de finals de l'any que ve".

Així, s'engegarà tota la plataforma que Grup Volkswagen té, inclosa la fàbrica de bateries a Sagunt (València) ia Landaben (Navarra) per al desenvolupament d'aquest i altres models elèctrics de Volkswagen, Skoda i Cupra. "Veurem cotxes sortint de la producció a finals de l'any que ve", ha avançat.

Griffiths ha recordat que des de Seat/Cupra participen a la plataforma 'Future: Fast Forward', que combina l'acció de 52 empreses juntament amb l'Executiu, i que ha propiciat la inversió de 10.000 milions d'euros per impulsar el desenvolupament i la fabricació del vehicle elèctric connectat.

Preguntat sobre si veu com una bona estratègia continuar amb els plans d'inversió per al desenvolupament i la fabricació de vehicles elèctrics davant la baixa demanda actual d'aquest tipus d'automòbils, Griffith ha afirmat amb rotunditat que sí, "perquè l'objectiu de la descarbonització és correcte ". "Nosaltres tenim el nostre paper en aquest repte fins al 2035 d'arribar les zero emissions", ha subratllat.

"La direcció és la correcta i necessites una estratègia 'long term' per aconseguir aquest objectiu i aquesta és l'adequada. Si som massa prematurs?... El mercat de cotxes elèctrics a Espanya presenta actualment un 12% d'electrificats, i de aquest 12% només 6% del mercat és de bateria elèctrica, ia partir de demà tindrem una fàbrica de cotxes elèctrics per al 6% del mercat. Aleshores, cal accelerar això, jo crec que no cal posar en dubte l'objectiu i l'estratègia, però sí que cal posar en dubte l'eficàcia de les mesures que estan al mercat”, ha sostingut.

En aquest sentit, Griffiths, que també és president de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), ha qüestionat l'enfocament de les mesures actuals de l'Executiu per incentivar la compra de cotxes elèctrics, afirmant que "no són eficaços".

"El Govern ha de recolzar això; també ha d'incentivar el Pla Moves, que a Espanya no està funcionant. Cal substituir-lo per una mica més contundent, amb ajudes directes en el moment de compra, així com amb un programa fiscal, per exemple, eliminant l'IVA dels cotxes, una cosa simple, per evitar que hagis d'esperar dos anys per deduir-te'l de l'IRPF", ha comentat.

Finalment, ha valorat els resultats de Seat presentats aquest dijous per la companyia i en què ha obtingut un benefici net de 226 milions el primer trimestre del 2024, un 57% interanual més.

"Jo crec que estem en un 'sweet spot' (punt dolç) del nostre desenvolupament i cal mantenir el ritme. Però tenint cura també, perquè jo crec que el segon semestre tindrà força reptes", ha analitzat el directiu.

En aquest sentit, ha enumerat alguns desafiaments que enfronta el sector i el Grup Seat/Cupra aquest any, com el quadre macroeconòmic, uns tipus d'interès encara alts i una incertesa que ha tornat més prudents als compradors.

"La gent té incertesa, jo crec que hi ha molts compradors que estan esperant, no saben si el cotxe elèctric és la solució del futur, tenen dubtes perquè hi ha moltes discussions sobre els objectius, si realment cal posar-los en marxa o cal parlar de endarrerir-los, i com a conseqüència, a Espanya, el parc de vehicles va envellint més, amb cotxes contaminants, amb antics motors amb cotxes menys segurs, aleshores cal capgirar-ho”, ha conclòs.