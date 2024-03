La segona jornada del BWAW reivindica el lideratge femení a les empreses

per Redacció CatalunyaPress

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha tornat a obrir les portes del DFactory Barcelona a la segona jornada de la Woman Acceleration Week (BWAW), l'esdeveniment de referència per avançar cap a la igualtat de gènere en l'àmbit industrial i empresarial.

La sessió d'aquest dimecres ha explorat temes com ara la perspectiva de gènere en la producció audiovisual, el lideratge femení en Recursos Humans, les oportunitats que ofereix el reciclatge professional i la promoció de polítiques paritàries des de les grans corporacions.

Perspectiva de gènere al sector audiovisual

El dia ha començat amb la vertical BAudiovisual i la sessió de debat “La perspectiva de gènere en la producció audiovisual” amb Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB i Blanca Sorigué, directora general del CZFB com a moderadors i els speakers: Meritxell Bautista, presidenta de Manix Capital; Anna Cler, subdirectora Catalunya i directora i presentadora del programa 'Noms Propis' de RTVE; Laura Fernández, sòcia i productora de Filmax i M. Carmen Fernández, CIO a Grup Mediapro.

Com s'ha presentat a la sessió, el 37% del total dels llocs al sector audiovisual estan ocupats per dones, i el 63% restant per homes.

Dels ocupats per dones, el 75% estan relacionats amb maquillatge i perruqueria. El sector audiovisual (cinema, ràdio, televisió, premsa...) ha de marcar referents i així visibilitzar dones professionals per trencar amb els sostres de vidre i els terres enganxosos.

En el cas de RTVE, com a empresa pública altament auditada té una enorme responsabilitat de generar continguts que fomentin la igualtat per enriquir la societat.

El sector audiovisual espanyol té el deure, en aquest sentit, de traslladar valors digualtat, però també de diversitat ètnica, de religió, de creences…en tots els seus continguts.

Lideratge femení als Recursos Humans

La jornada ha continuat amb la vertical BLeadership i la sessió “El lideratge femení als RR.HH.” moderador per Jose Luis Risco, soci responsable d'organització i talent a EY i els speakers: Maria Luisa Candela, HR Manager i Coordinadora a Eurofins NSC Spain; Maria Dueñas, People Business Partner Dir. Mèdica a l'Hospital Sant Joan de Déu i Mónica Jiménez, directora general de TM2.

Si escau, l'Hospital Sant Joan de Déu mostra que la implementació de plans d'igualtat pot aconseguir una representació significativa de dones en llocs laborals, com ho és a la seva organització, que compta amb un 82% de dones a la plantilla.

A més, encara que el sector industrial està masculinitzat, es prenen mesures per conscienciar l'assetjament i promoure la igualtat de gènere, reconeixent que el talent no està limitat pel gènere i fomenta la participació de dones en rols industrials.

En resum, les polítiques d'igualtat i desenvolupament personal poden beneficiar tot el personal promovent un ambient inclusiu i de creixement, indiferentment del gènere.

Polítiques paritàries a les grans companyies

Les sessions de la tarda han començat amb la vertical BCorporate i el debat “El foment de les polítiques paritàries des de les grans corporacions” moderat per Silvia Alsina, CEO de Roman i els speakers Georgina Flamme, directora de Relacions Institucionals, Comunicació i Sostenibilitat Abertis i directora de Fundació Abertis; Tomas Flier, gerent regional de diversitat i inclusió per a EMEA Google; Aline Masuda, professora associada i PHD Àrea Estratègia, Lideratge i Persones a EADA Business School; Laura Ros, directora general de Volkswagen i Enrique Tomás, fundador i director general d'Enrique Tomás.

En aquest cas, es destaca que les grans corporacions estan subjectes a lleis que busquen assolir la paritat de gènere. Gràcies a aquestes normatives, s'està incrementant la presència de dones en rols de lideratge, amb la meta d'assolir un 30% de dones en càrrecs directius per al 2030.

D'altra banda, s'emfatitza el paper essencial que han d'exercir les organitzacions en la promoció de la igualtat de gènere i la creació d'una cultura inclusiva, tant internament com en la seva interacció amb la societat.

Això implica considerar activament la diversitat i la inclusió en el desenvolupament de productes i la configuració de la cultura organitzacional.

La jornada d'avui finalitzarà aquesta tarda amb la vertical BConnectivity i la sessió de debat “Connectant el món des de la perspectiva de gènere” que comptarà amb la moderació de Myriam Serrano, redactora en cap de Woman i els speakers: Blanca Sorigué, vicepresidenta de la World Free Zones Organization (WFZO); Eva Valenzuela, directora Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat d'AENA i Mónica Vázquez, vicepresidenta executiva i directora general d'ABANCA USA.

Aquest proper dijous 7 de març conclourà la 4a edició de BWAW i comptarà amb panells sobre la creació de talent jove des d'una perspectiva de gènere, les accions empresarials per avançar cap a la igualtat, la internacionalització del talent femení i la representació de les dones en posicions de lideratge al sector de la salut.