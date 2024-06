La segona jornada del Sónar acaba amb Air i el seu 'Moon Safari' com a protagonistes

La banda de música electrònica Air ha ofert aquest divendres a la nit un viatge pel mosaic de sonoritats de 'Moon Safari', el seu àlbum de debut, amb un concert oníric en què l'han interpretat de forma íntegra al Sónar de Nit, al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.

La primera part del concert ha estat composta per la interpretació en ordre dels temes de l'àlbum, que acaba de fer 25 anys, des de la inicial 'La Femme d'Argent' a la final 'Le Voyage de Pénélope'.

Els integrants d'Air, Jean-Benoit Dunckel i Nicolas Godin, acompanyats d'un bateria, s'han ubicat a l'interior d'un rectangle on s'anaven projectant visuals, que ambientaven la peça: la sobrietat a 'All I need', la psicodèlia a 'Kelly watch the Stars' i el viatge estel·lar a 'New Star in the Sky'.

Tot i això, ha estat la celebèrrima 'Sexy Boy' un dels temes que més passions ha despertat entre el públic, tot i ser la segona cançó del concert, per celebrar un àlbum que atresora una paleta de registres més enllà de l'electrònica.

Més enllà del Safari Lunar

A més dels temes de 'Moon Safari', Air també ha recorregut en un segon tram del concert altres peces de la seva discografia com ara 'Venus', 'Run' i 'Highschool Lover' de la banda sonora de 'Les verges suïcides'.

El concert d'Air s'ha completat amb una versió estesa de 'Dont' be Light' i 'Electronic Performers', després d'una hora i quart de concert que ha delectat el públic, vuit anys després de la seva última visita a Barcelona.

La banda francesa ha iniciat aquesta primavera una gira mundial en què ho interpreten en la seva integritat i que, després del seu pas per Barcelona, prosseguirà el tour per Europa, tornarà a recalar a Espanya al juliol al BBK de Bilbao, i posteriorment als Estats Units .

França ha tingut un pes especial en la programació de la jornada de divendres del Sónar, ja que ha estat el dj gal Laurent Garnier un dels protagonistes amb una sessió de tres hores al Sónar de Dia.

La jornada del Sónar de Nit, després del concert d'Air, comptarà amb artistes com Jessie Ware, Kaytranada, Adriatique i Richie Hawtin.

El Sónar celebrarà dissabte la seva última jornada, tant a Sónar de Dia com a Sónar de Nit, amb una programació que desplegarà noms com Vince Staples, Paul Kalkbrenner, Anetha, Floating Points, Soto Nansa i Drea.