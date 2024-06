La Seguretat Social marca un nou rècord de 21,3 milions d'ocupats

La Seguretat Social va guanyar una mitjana de 220.289 cotitzants al maig respecte al mes anterior (+1%), gràcies, sobretot, a l'impuls de l'hostaleria, que va sumar gairebé 78.000 afiliats al mes, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Després de l'increment d'ocupats registrat el cinquè mes de l'any, el nombre d'afiliats mitjans es va situar en la xifra rècord de 21.321.794 ocupats, i fins i tot va arribar a tocar en alguns moments del mes els 21,4 milions de treballadors. L'augment d'afiliats del mes passat és el més elevat un mes de maig des del 2018, quan es van crear més de 237.000 llocs de treball.

L'últim any, del maig del 2023 al maig del 2024, la Seguretat Social ha guanyat 506.395 afiliats en valors mitjans, amb un creixement interanual del 2,4%.

En termes desestacionalitzats, el nombre de cotitzants a la Seguretat Social va registrar una pujada mensual de 62.505 afiliats (+0,3%), cosa que va portar el sistema a superar la cota dels 21,1 milions d'ocupats. En concret, el maig va tancar amb un nou rècord de 21.135.844 treballadors.

Dins de la sèrie desestacionalitzada, després d'acumular 49 mesos consecutius d'increments de l'ocupació, s'han creat 497.426 llocs de treball l'últim any i prop d'1,8 milions respecte al desembre del 2019, abans de la pandèmia.

Rècord de dones afiliades, amb 10,1 milions d'ocupades

El repunt mensual d'afiliats mitjans al maig va ser més gran entre els homes, que van guanyar al mes 114.353 cotitzants respecte a l'abril (+1%), davant un avenç de l'ocupació femenina de 105.936 ocupades (+1,05%). Amb aquest increment, el nombre d'homes ocupats va finalitzar el mes de maig en 11.216.576 cotitzants, mentre que la xifra de dones treballadores va marcar un rècord històric de 10.105.218 ocupades, representant el 47,4% del conjunt d'afiliats.

Des de finals del 2019, abans de la pandèmia, l'ocupació femenina ha crescut un 11,8%, davant l'avanç del 7,8% entre els homes. En termes interanuals, també creix més l'afiliació femenina, un 2,8%, davant del 2% de la masculina. El Ministeri ha remarcat que l'ocupació juvenil també mostra un dinamisme per sobre de la mitjana, amb un augment del 15,3% des del 2019, 5,7 punts més que el conjunt dels ocupats (+9,6%), i del 13,8% des de la posada en marxa de la reforma laboral, gairebé el doble que lincrement total.

Aquesta millora ha anat acompanyada de la presència més gran en els sectors d'alt valor afegit i de l'augment de la quantia de les bases de cotització (+20%), segons el Departament que dirigeix Elma Saiz. Per part seva, l'afiliació mitjana d'estrangers va augmentar al maig en 92.704 cotitzants, un 3,3% més respecte al mes anterior, fins a situar-se en 2.882.967 ocupats, nou màxim històric.

L'hostaleria estira la feina

Per règims, el General, el més nombrós del sistema, va guanyar 206.687 afiliats mitjans al maig (+1,2%), fins a un total de 17,88 milions d'ocupats, mentre que el Règim d'Autònoms (RETA) va sumar 12.285 afiliats les seves files (+0,37%), cosa que va situar el total de cotitzants per compte propi en 3.377.222 persones, la xifra més alta des d'abril del 2008. Dins del Règim General, l'hostaleria va protagonitzar la pujada més gran de l'ocupació a l'hostaleria guanyar 77.913 cotitzants respecte al mes anterior (+5,1%).

El van seguir les activitats administratives, amb 22.207 afiliats més (+1,6%); activitats sanitàries (+13.202 cotitzants, +0,7%), i el comerç, que va guanyar 12.606 ocupats (+0,5%). L'únic descens mensual de l'ocupació es va produir en el subministrament d'energia elèctrica, amb 35 afiliats menys (-0,09%).

Per part seva, el Sistema Especial Agrari va sumar 16.015 afiliats el cinquè mes de l'any (+2,3%), i el de la Llar va registrar 1.291 baixes (-0,3%). El Ministeri ha subratllat que el creixement de l'afiliació respecte al nivell previ a la pandèmia és "especialment intens" en sectors d'alt valor afegit, com ara activitats professionals, científiques i tècniques i informació i comunicacions, on l'ocupació ha augmentat per sobre del 17 %.

De fet, segons la Seguretat Social, des que va finalitzar la pandèmia, més d'un de cada cinc nous afiliats s'han incorporat a aquests dos sectors.

La temporalitat, al 12,8%

Segons el Ministeri, el percentatge d'afiliats amb contracte temporal es va situar al maig en mínims històrics del 12,8%, mentre que el percentatge d'ocupats amb contractes indefinits va assolir el 87,2% després de créixer 17 punts des de la reforma laboral. En el cas dels menors de 30 anys, la temporalitat s'ha reduït en 34 punts, fins al 19,5%.

Alhora, la Seguretat Social comptabilitza ara més de 3,6 milions d'afiliats més amb contracte indefinit que abans de l'entrada en vigor de la reforma laboral. D'aquesta manera, el total d'ocupats amb contracte indefinit arriba a una xifra històrica de 14,6 milions, més de 9,6 milions dels quals són a temps complet.

L'últim any, els afiliats amb contractes indefinits a temps complet han augmentat un 4,1% (+374.855 ocupats), per sobre dels de temps parcial (+3,7%, +87.719) i dels fixos-discontinus ( +21.007 afiliats, +2%).

El Ministeri també ha remarcat que, en comparació dels grans països europeus, la creació d'ocupació a Espanya des del nivell anterior al Covid ha augmentat un 9%, per sobre de les taxes de França (+5,2%), Itàlia ( +3,1%) i Alemanya (+1,4%).

Passa el mateix si s'atén el guany d'ocupats des que es va iniciar la guerra a Ucraïna: mentre que a Espanya l'ocupació ha crescut un 7,1%, a França ho ha fet un 2,3% ia Alemanya, un 1 ,6%.

Balears lidera l´ascens d´afiliats mitjans

L'afiliació mitjana va pujar al maig a totes les comunitats autònomes. Els augments més grans de l'ocupació, en termes absoluts, es van registrar a les Balears, que va guanyar 52.949 afiliats; Catalunya (+42.194 ocupats) i Madrid (+22.895). En termes relatius, els avenços mensuals més grans de l'ocupació mitjana van ser per a Balears (+9,3%), Aragó (+2,3%) i la Rioja (+1,9%).

D'altra banda, el Ministeri ha informat que els treballadors a ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) es van situar en finalitzar maig en 9.824. En total, al tancament del maig hi havia 10.963 treballadors a l'ERTE, menys del 0,1% del conjunt d'afiliats. D'aquests, 9.824 estaven en un ERTE-ETOP i 1.139 en un ERT per força major.