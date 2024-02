La selecció femenina de futbol assegura el bitllet olímpic contra els Països Baixos (3-0)

per Redacció CatalunyaPress ,

La selecció femenina de futbol ha aconseguit una fita històrica aquest divendres en assegurar la seva participació als propers Jocs Olímpics a París, després d'una impressionant victòria per 3-0 sobre els Països Baixos a l'Estadi de la Cartoixa de Sevilla. Aquesta victòria no només els garanteix un lloc a la cita olímpica del proper estiu, sinó que també els assegura un lloc a la final de la Lliga de Nacions 2023-2024.

Les campiones del món van demostrar la seva qualitat a casa, mostrant per què ocupen el primer lloc al rànquing i consolidant-se com a serioses aspirants a l'or olímpic. L'equip espanyol va resoldre la semifinal amb autoritat, desmantellant un rival que no es va poder recuperar de dos gols al tram final de la primera meitat.

Espanya va dominar en els primers 45 minuts, encara que podria haver ampliat el seu avantatge si Salma Paralluelo hagués estat més encertada davant l'arc neerlandès. Tot i els intents dels Països Baixos per controlar el joc, la defensa espanyola es va mantenir ferma i va obligar les visitants a retrocedir.

La campiona del món va poder marcar el ritme del partit i finalment va trobar el premi que se li havia negat en dues jugades que van deixar els Països Baixos desconcertades. Jenni Hermoso va obrir el marcador al minut 41, mentre que Mariona Caldentey va assistir Aitana Bonmatí per al segon gol just abans del descans.

A la segona meitat, els Països Baixos van pressionar a la recerca de solucions, però la defensa espanyola es va mantenir concentrada per evitar més riscos. Espanya va mantenir el seu avantatge i va assegurar la seva passada a la final, on buscarà continuar fent història al futbol femení.