La seleccionadora Montse Tomé cita nou blaugranes per enfrontar-se a Dinamarca

La defensa del FC Barcelona Jana Fernández i la davantera del Sevilla Inma Gabarro són les principals novetats de la llista de la seleccionadora nacional femenina de futbol Montse Tomé per al doble duel contra Dinamarca corresponent a la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2025 que es disputarà a Suïssa.

La sorpresa més gran és probablement la presència de la futbolista blaugrana de 22 anys, que va formar part de l'equip que va fer història el 2018 en proclamar-se campió del món Sub-18, i que torna a una convocatòria de l'Absoluta un any després.

Jorge Vilda la va citar per primera vegada el març del 2023 per als amistosos davant Noruega i la Xina i la va fer debutar amb la 'Roja en el duel davant les nòrdiques.

A més, el llavors seleccionador també la va seleccionar al seu prelista de 30 per al Mundial, encara que finalment va ser una de les que es va quedar fora.

Abans, va ser titular al centre de la defensa a l'amistós (7-0) davant Panamà. Per la seva banda, Inma Gabarro torna a la campiona del món. La davantera del Sevilla va formar part dels plans inicials de Montse Tomé, però no havia estat en cap de les d'aquest any, per a la Final a Quatre de la Lliga de Nacions i per als partits davant Bèlgica i Txèquia.

A més, també retorna a la convocatòria una campiona del món com Oihane Hernández (Reial Madrid), que es va perdre l'última llista per lesió, cosa que deixa sense lloc Sheila García, que no ha jugat els últims partits amb l'Atlètic de Madrid.

També cau d'aquesta convocatòria la davantera campiona del món Esther González (Gotham FC) que havia estat a l'anterior i havia marcat dos gols davant Bèlgica, mentre que la resta de les triades per la seleccionadora asturiana són les habituals del seu bloc.

L'actual campiona del món, líder del seu grup després dels dos triomfs contra Bèlgica (0-7) i Txèquia (3-1), visitarà a Velje Dinamarca, el seu teòric principal rival pel primer lloc, el 31 de maig, i després el rebrà a l'Heliodoro Rodríguez López de Santa Creu de Tenerife el 4 de juny. Les 24 jugadores seleccionades arrencaran la concentració el proper dilluns 27 de maig a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid).

LLISTA DE CONVOCADES

PORTERES : Missa Rodríguez (Reial Madrid), Cata Coll (Barcelona) i Elene Lete (Real Societat).

DEFENSES : Irene Paredes, Ona Batlle i Jana Fernández (FC Barcelona), Laia Aleixandri (Manchester City), Maria Méndez (Levante), Laia Codina (Arsenal), Olga Carmona i Oihane Hernández (Reial Madrid).

CENTROCAMPISTES : Aitana Bonmatí, Alexia Putellas i Vicky López (FC Barcelona), Jenni Hermoso (Tigres), Tere Abelleira i Maite Oroz (Reial Madrid).

DAVANTERES : Mariona Caldentey i Salma Paralluelo (FC Barcelona), Athenea del Castell (Reial Madrid), Eva Navarro (Atlètic de Madrid), Lucía García (Manchester United), Alba Redondo (Levante UD) i Inma Gabarro (Sevilla).