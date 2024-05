L'habitual Madrid: remuntada, èpica, polèmica i a la final de la Champions

per Pau Arriaga Pérez

El Reial Madrid va assegurar el seu lloc a la final de la Lliga de Campions 2023-2024 després d'una victòria emocionant de 2-1 sobre el Bayern Munic a l'Estadi Santiago Bernabéu. Joselu Mato es va convertir en l'heroi amb un doblet als minuts finals, atorgant la classificació als dirigits per Carlo Ancelotti.

Tot i que el Bayern es va avançar amb un gol de Davies quan faltaven 20 minuts per al final, el Reial Madrid, recolzat pel seu domini general en el joc, va aconseguir una remuntada èpica. Joselu va igualar amb un gol crucial a prop del minut 90 i després va assegurar la victòria en el temps de descompte.

El partit va estar marcat per polèmiques decisions arbitrals, incloent-hi un gol anul·lat de Nacho Fernández i un fora de joc que va impedir un possible empat del Bayern. El matx, caracteritzat per la intensitat i el ritme accelerat, va mantenir els espectadors a la vora dels seus seients.

El Borussia Dortmund serà el rival del Reial Madrid a la final, en el que serà la seva sisena aparició els últims onze anys i la divuitena en la història del club. L'equip madridista va comptar amb el suport fervent de la seva afició des de l'inici, cosa que es va reflectir en el seu joc enèrgic i controlat.

Tot i les oportunitats perdudes per tots dos equips a la primera meitat, el Reial Madrid va mostrar un domini relatiu, amb incursions perilloses principalment liderades per Vinícius Junior i Rodrygo. Tot i això, la falta de precisió en la definició va mantenir el marcador en zero fins al canvi tàctic del Bayern a causa d'una lesió.

El segon temps va veure el Reial Madrid pressionant a la recerca del gol, mentre el Bayern buscava aprofitar els espais a la defensa rival. Un gol de Davies per al Bayern semblava sentenciar el partit, però el Reial Madrid va respondre amb determinació.

Els canvis tàctics d'Ancelotti van donar resultat, amb l'entrada de Modric i Camavinga revitalitzant el joc de l'equip. Tot i un gol anul·lat i una sèrie d'oportunitats perdudes, el Reial Madrid finalment va trobar la xarxa amb Joselu, portant l'afició a l'èxtasi i assegurant el seu lloc a la final.

Els alemanys van protestar una última jugada, ja amb el temps complert, quan el col·legiat va xiular un fora de joc abans d'un gol que hagués estat l'empat a dos, encara que ja amb el porter madridista quiet sense seguir la jugada.