El Senat de Tailàndia legalitza el matrimoni homosexual

per Redacció CatalunyaPress

Els legisladors de Tailàndia van votar dimarts per aprovar un projecte de llei sobre el matrimoni igualitari, una mesura que col·loca el país al camí clar per convertir-se en el primer del Sud-est Asiàtic a legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe.

El Senat de Tailàndia va aprovar el projecte de llei dimarts a la tarda per 130 vots contra 4 i algunes abstencions, segons ha publicat The New York Times. També va ser aprovat per la Cambra de Representants al març. La legislació es convertiria en llei després que la revisés un comitè del Senat i el Tribunal Constitucional i rebi l'aprovació real del rei, una formalitat que s'espera que sigui concedida.

"Després de 20 anys d'intentar legalitzar aquest assumpte", va dir l'activista Plaifa Kyoka Shodladd, de 18 anys, a la cambra del Senat després de la votació, "per fi, l'amor guanya".

L'aprovació del projecte de llei subratlla l'estatus de Tailàndia com a paradís per a les parelles homosexuals a Àsia. Només Taiwan i el Nepal han legalitzat el matrimoni entre persones del mateix sexe.

Tot i que l'Índia va estar a prop de fer-ho l'any passat, la Cort Suprema va ajornar la decisió al Parlament. El primer ministre Narendra Modi s'ha pronunciat fermament contra la legalització del matrimoni homosexual.

A alguns països asiàtics, el sexe gai és un delicte penal. Indonèsia, on el matrimoni homosexual és il·legal, va declarar il·legals les relacions sexuals extramatrimonials el 2022. El 2019, Brunei va castigar les relacions homosexuals amb la mort per lapidació . Més tard va dir que no faria execucions, després d'una protesta internacional generalitzada.

Després de l'aprovació del projecte de llei, centenars de simpatitzants es van reunir al centre de Bangkok per celebrar la fita malgrat la calor aclaparadora, onejant banderes i llançant globus de colors en una manifestació de l'Orgull.

Una desfilada va començar amb l'esclat explosiu d'un petard i confeti volant a l'aire. Al míting es va escoltar “I Will Survive” de Gloria Gaynor, així com una cançó pop tailandesa a l'estil dels anys 90 anomenada “History”, amb la lletra: “La història no es repetirà més, la història està a punt de canviar el seu curs, canviar cap a la igualtat”.

El primer ministre Srettha Thavisin va dir que organitzaria una celebració per a activistes dimarts a la nit, encara que va dir que no podia assistir a l'esdeveniment a causa d'una infecció per Covid.

Partidaris com Mookdapa Yangyuenpradorn, activista del grup de drets humans Fortify Rights, amb seu al sud-est asiàtic, també van demanar a les autoritats que actuïn amb rapidesa per fer complir la legislació una vegada que entri en vigor 120 dies després que sigui recolzada pel rei.

Crítics com el general Worapong Sanga-Nate, senador, van dir que legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe soscavaria la institució de la família i provocaria desafiaments logístics al Ministeri de l'Interior.

El projecte de llei de Tailàndia, que modifica el Codi Civil i Comercial del país, considera matrimoni una societat entre dues persones de 18 anys o més, sense especificar-ne el gènere. També atorga a les parelles LGBTQ igualtat de drets per adoptar nens, reclamar desgravacions fiscals, heretar propietats i donar consentiment per a tractament mèdic quan les parelles estiguin incapacitades.

El projecte de llei ha estat polèmic des que se'n va presentar la primera versió fa més de 20 anys. Tot i que Tailàndia és un dels llocs més oberts del món per a les parelles homosexuals, és socialment conservador en altres aspectes. Al febrer, els legisladors van rebutjar una proposta per permetre que les persones canviïn de gènere als documents oficials.

Però la majoria del poble tailandès recolza el projecte de llei sobre matrimoni igualitari. L'any passat, el 60% dels adults a Tailàndia van dir que recolzaven la legalització del matrimoni entre persones del mateix sexe en una enquesta realitzada pel Pew Research Center.