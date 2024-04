Qui serà l'àrbitre de la final de Copa del Rei entre l'Athletic Club i el Mallorca?

per Pau Arriaga Pérez

L'andalús José Luis Munuera Montero dirigirà la final de la Copa del Rei 2023-2024 entre Athletic Club i RCD Mallorca del proper dissabte 6 d'abril a l'Estadi de la Cartuja, tal com ha confirmat aquest dimarts 2 d'abril la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en un comunicat.

El col·legiat natural de Jaén va ascendir a Primera Divisió la temporada 2016/17 debutant en una trobada entre RC Celta i Leganés. Aquesta mateixa campanya es va emportar el Premi Vicente Acebedo que concedeix el Comitè Tècnic d'Àrbitres de la RFEF.

A la màxima categoria ja porta dirigides 149 trobades. En aquesta edició de la Copa del Rei ha xiulat quatre partits, entre ells els quarts de final entre Mallorca i Girona. A més, va arbitrar dues trobades més dels balears, que també es van saldar amb triomf vermelló.

En el cas de l'Athletic, aquesta temporada ha dirigit dos partits dels lleons , tots dos amb victòria dels blanc-i-vermells. Munuera Montero, àrbitre internacional des de l'any 2019 i que dirigirà la seva primera final de Copa, estarà acompanyat al VAR per Eduardo Prieto Iglesias, que aquesta temporada ha fet des de la posició del videoarbitratge un total de 62 partits.

A més, la final de la Copa Rei entre Athletic i Mallorca tornarà a comptar amb la tecnologia del fora de joc semiautomàtic, com ja va passar la temporada passada, en el duel pel títol entre el Reial Madrid i l'Osasuna també a La Cartuja.

Els bilbaïns han perdut les darreres 6 finals que han disputat (encara que són el segon equip amb més títols copers d'Espanya), mentre que els mallorquins han jugat tres finals des de la temporada 1990-91; les dues primeres les van perdre, mentre que la final del curs 2002-03 va acabar en victòria contra el Degà del futbol espanyol, el Recreativo de Huelva (0-3).

Per la seva banda, per trobar la darrera victòria dels athleticzales a la Copa hem d'anar gairebé 2 dècades abans; va ser a la campanya 1983-84, quan els de Bilbao van derrotar per la mínima el Barça (1-0) gràcies a un gol d'Endika Guarrotxena, una diana recordada constantment cada vegada que l'equip s'acosta o disputa una final copera.