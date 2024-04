Serà sostenible la mobilitat al planeta Terra amb 10.000 milions d'habitants?

**Títol:** El desafiament de la mobilitat i la sostenibilitat: què diuen els ciutadans?

Enmig d'un panorama mundial que enfronta l'escalfament global i la necessitat de preservar el planeta per a les generacions futures, el CEO del grup automobilístic Stellantis, Carlos Tavares, ha assenyalat la urgència de canviar les regles del joc en matèria de mobilitat. Les seves paraules reflecteixen un dilema cada cop més evident: com reconciliar la mobilitat personal amb el respecte a l'entorn?

Segons projeccions de l'ONU, la població mundial no deixarà de créixer, aconseguint els 8.500 milions de persones per al 2030 i possiblement els 10.000 milions per al 2050. Aquest augment poblacional planteja reptes significatius, especialment en termes de consum d'energia i emissions.

Recentment, el Freedom of Mobility Forum, un espai de debat impulsat per Stellantis en col·laboració amb YouGov, ha presentat resultats reveladors. Una macroenquesta realitzada a cinc països (EUA, França, Índia, Brasil i Marroc) amb més de 5.000 participants ha donat conclusions importants sobre les percepcions i actituds dels ciutadans envers la mobilitat i la sostenibilitat.

El més destacat de l'enquesta és que el 60% dels ciutadans estarien disposats a renunciar al seu vehicle privat darrere del bé comú. Tot i això, aquest percentatge varia significativament segons el país i l'edat dels enquestats.

A països desenvolupats com els EUA i França, la disposició a renunciar al vehicle és menor, amb un 40% i 50% respectivament, mentre que a països com l'Índia, el Brasil i el Marroc supera el 70%. Els mil·lennistes són la generació més procliu a aquesta renúncia, amb un 67% d'acceptació, seguits per les generacions Z i X amb un 65%. En contrast, la generació boomer mostra menys disposició, amb només un 47%.

L'informe també indaga sobre qui té el poder d'aplicar el canvi. Mentre que en alguns països es creu que són els ciutadans els qui tenen el control (Brasil i França), en altres s'assenyala els legisladors (EUA i Marroc). Destaca que al Brasil i al Marroc, una part significativa de la població considera que els mitjans de comunicació també tenen un paper clau en aquesta evolució.

Tot i això, l'informe també revela una bretxa entre les intencions i les accions concretes. Tot i que una part de la població afirma haver començat a aplicar canvis per millorar la compatibilitat entre transport individual i medi ambient, els canvis de més profunditat són menys comuns.

Aquestes dades reflecteixen una crida a lacció tant per als ciutadans com per als responsables polítics i empresarials. La mobilitat sostenible és un desafiament compartit que requereix mesures concretes i col·laboració global per garantir un futur més equitatiu i respectuós amb lentorn.