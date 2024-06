Seül denuncia l'arribada de 720 globus d'escombraries procedents de Pyongyang

per Gabriel Izcovich

L'exèrcit de Corea del Sud ha denunciat aquest diumenge el llançament d'uns 720 globus amb escombraries per part de Corea del Nord, hores després que deu globus més creuessin la frontera en què Seül considera una violació de l'alto el foc.

Segons van informar les forces armades sud-coreanes, els globus van creuar la línia d'armistici que separa les dues Corees i van caure a diferents parts del país entre les 20.00 hores de dissabte i les 10.00 hores de diumenge (entre les 13.00 hores del dissabte i les 03.00 hores del diumenge de l'Espanya peninsular).

"Entre 20 i 50 globus es mouen per hora per l'aire i baixen a Seül, la província de Gyeonggi, la província de Chungcheong del Nord i la província de Gyeongsang del Nord", va declarar un funcionari a l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

Els globus transportaven diversos trossos d'escombraries, com ara burilles de cigarrets, paper i bosses de plàstic, igual que els globus anteriors, segons va informar l'Estat Major Conjunt de l'exèrcit sud-coreà.

Una sèrie d'equips s'han desplaçat a les localitats on han caigut els globus amb l'objectiu de recuperar les restes davant del temor que “transportin substàncies químiques tòxiques”. Així mateix, un servei d'emergències estarà disponible les 24 hores del dia a la capital sud-coreana per respondre a aquest tipus d'objectius, tal com recull la mateixa agència.

L'Executiu sud-coreà estudia prendre contramesures, després que Corea del Nord ha interferit durant cinc dies seguits els senyals GPS en aigües properes a les illes frontereres del nord-oest de Corea del Sud. A més, està previst que el Consell de Seguretat Nacional es reuneixi aquest diumenge a última hora per "debatre la provocació del globus del Nord".

Seül havia denunciat l'arribada d'uns 260 globus aerostàtics similars entre dimarts i dimecres en què Pyongyang va defensar com una resposta al llançament de pamflets procedents de Corea del Sud. El Ministeri d'Unificació de Seül va advertir divendres que prendrà mesures "insuportablement" doloroses contra Corea del Nord si continua protagonitzant actes de provocació "irracionals".

Corea del Sud podria considerar la possibilitat de dur a terme una guerra psicològica contra Corea del Nord, inclosa la represa per part de les autoritats militars de les emissions per megafonia al llarg de la frontera o l'enviament de pamflets crítics amb el règim del Nord .