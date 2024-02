Com cal actuar si algú pateix un atac d'epilèpsia?

El passat 12 de febrer es va celebrar, al món, el Dia Internacional de l'Epilèpsia. Aquesta jornada vol servir per conscienciar sobre una malaltia de la qual, cada any, es diagnostiquen prop de 2 milions i mig que casos nous.

És una de les malalties neurològiques més freqüents. Es tracta d'un trastorn del cervell on certs grups de cèl·lules presenten un excés de descàrregues elèctriques i transporten els senyals caòticament.

Segons la zona cerebral afectada, es produeixen convulsions, de més o menys grau. De fet, fins i tot pot causar pèrdues de coneixement en els pacients.

Per què passa?

Experts assenyalen a aquesta publicació que els atacs es poden originar per tres motius.

Causa genètica. Alteracions genètiques, és a dir, per tenir antecedents d'epilèpsia a la mateixa família.

Causa estructural. Apareix a conseqüència d'una lesió identificada al cervell, com un traumatisme o un ictus.

Causa desconeguda. En aquests casos, no s'arriba a determinar la causa de l'epilèpsia, ja que habitualment solen ser lesions estructurals microscòpiques.

Què cal fer davant una convulsió?

Primers auxilis

Davant d'una convulsió o crisi convulsiva, des del Departament de Salut de la Generalitat donen recomanacions i indicacions.

En cap concepte s'ha d'immobilitzar ni lligar i és aconsellable treure-li les ulleres, si és que les porta. De la mateixa manera, si porta camisa s'han de desbotonar i, si porta corbata, desfer-li el nus. També cal mirar si la persona porta alguna cosa a la boca, perquè no s'ofega.

En cas d'atac, qui estigui acompanyant el pacient ha de recolzar-lo sobre un dels costats perquè no se li bloquegin les vies respiratòries quan hagi deixat de convulsionar.

Quan la crisi finalitzi, cal fer preguntes de rutina, com el seu nom i el dia de la setmana en què estem, per exemple.

Avisar emergències

Tot i això, hi ha la possibilitat que la crisi s'allargui i la persona requereixi atenció per part de serveis sanitaris. Cal trucar al 112 si la crisi supera els 5 minuts o si no és la primera vegada que li passa. També cal avisar a emergències si la persona pateix un segon atac o si té dificultat per respirar durant o després de la crisi.

També cal tenir en compte que és imprescindible contactar amb emergències si la persona que pateix l'atac està embarassada. Per altra banda, és imprescindible fer-ho si teniu signes de patir alguna altra malaltia o s'ha ferit durant les convulsions.

1 de cada 10 persones patiran una crisi a Espanya

A més, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) explica que 1 de cada 10 espanyols patirà un d'aquests atacs en algun moment de la vida.

Per això, és important que el nombre més gran de persones possible tinguin coneixement sobre la manera d'actuar en un cas així.