''S'ha posat en valor el treball de la dona'': satisfacció al tancament del BWAW

La Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) va posar, el 7 de març passat, el punt final a la seva 4a edició (primera presencial) aconseguint un increment d'assistència, tant en línia com de forma presencial. L'esdeveniment de referència per avançar cap a la igualtat de gènere en l'àmbit empresarial s'ha tornat a convertir en un gran debat paritari per reflexionar sobre la posició de la dona a la societat ia l'entorn laboral, sobretot en àrees on les dones compten amb una menor presència, com a la indústria.

Aquests tres dies, s'han comptabilitzat més de 2.600 assistents a les ponències per gaudir del contingut, ja sigui presencialment a DFactory Barcelona o en línia a través de la plataforma digital. Impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) amb la col·laboració de la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç d'Espanya, aquesta quarta edició ha reunit 67 speakers d'alt nivell, tant nacionals com internacionals, estructurats en 14 sessions de debat que han ofert solucions i propostes per progressar en termes de paritat i igualtat doportunitats.

Màxim interès per part d'empreses de diversos sectors

En aquesta edició, les temàtiques han abordat solucions que permetin progressar en termes de paritat, igualtat d'oportunitats i promoció de la dona en àmbits com l'educatiu, el sanitari, l'audiovisual, el jurídic, el lideratge, el sector públic o el de la indústria 4.0.

En aquest sentit, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha remarcat que “BWAW és un esdeveniment híbrid, dirigit al món, que parla d‟igualtat de gènere en un àmbit empresarial, en qualsevol tipus de sector d‟activitat, ja que no tots són iguals, però tots estan compromesos. Amb BWAW aconseguim conscienciar tota la societat sobre un tema que ens concerneix a tots i totes. Estic molt orgullosa perquè ja fa quatre anys, comptant aquesta edició, i estem veient una evolució molt positiva, tot i que és clar que, com a societat, encara ens falta molt per aconseguir la igualtat de gènere real”.

Per part seva, Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, ha ressaltat que “BWAW es va pensar per visualitzar els problemes o reptes pendents en matèria d'igualtat de gènere i també per posar en valor totes aquestes dones que estan en sectors econòmics masculinitzats. Des del CZFB promovem els 17 ODS, inclòs l'ODS 5 que aborda la igualtat de gènere, perquè és vital que les nostres accions reflecteixin aquest valor; les dones representen la meitat de la població i, per tant, la meitat del talent professional”.