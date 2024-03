En quant s'ha retallat la despesa en moda a les llars espanyoles?

Els espanyols han retallat la despesa en moda un 33% des del 2008, passant dels 584 euros als 393 euros actuals, segons es desprèn de les dades de l'informe 'La moda davant un consumidor diferent', de Kantar Worldpanel.

La caiguda de les vendes s'emmarca en un context com l'actual, amb una conjuntura internacional difícil, la inflació i la confiança del consumidor, així com en un canvi d'hàbits de compra del consumidor.

A més, les generacions més joves han canviat clarament de comportament de compra en moda respecte als boomers, que són els que han mantingut el creixement del sector durant anys, però els joves mostren altres preferències en les despeses. D'aquesta manera, la generació 'boomer' va comprar un 6% més el 2023, mentre que els més joves van gastar menys en moda (-1,7%).

El consumidor ara aposta per comprar el que és estrictament necessari i, per contrarestar la inflació s'inclina per retailers de baix preu com Shein, Pepco, Zeeman o Kik.

La suma d'aquests factors ha provocat l'estancament del sector, que continua sense assolir els nivells de facturació prepandèmia. El tèxtil creix en valor, però ha estat a costa de no créixer en volum, cosa que pot posar en risc el creixement futur, ja que sembla que el cicle inflacionari s'està esgotant, segons les dades de l'informe.

A més, a aquesta incertesa s'uneix que la moda com a sector ha de transicionar cap a un model més sostenible, al qual hauran de fer front per imperatiu legal, ja que els estaments legislatius continuen avançant en aquest sentit. Aquesta adaptació del sector suposarà un increment dels preus de les peces, però sense saber com respondrà el consumidor al respecte.

Així, el 38,7% dels consumidors consideren que la moda és un sector que perjudica el medi ambient i comença a demanar peces fetes amb materials reciclats. Tot i això, només un 31% dels consumidors estan disposats a pagar el sobrecost que comporti.

"La indústria s'enfronta al repte d'aconseguir revertir aquests comportaments i les propostes de valor de les marques s'hauran de fer de manera clara perquè arribi al consumidor i siguin una opció de compra clara i diferencial davant de la competència", ha explicat la directora de moda de Kantar Worldpanel, Rosa López.