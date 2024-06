Sheinbaum guanya les eleccions de Mèxic i serà la primera dona presidenta

La candidata oficialista a la Presidència de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha afirmat aquest dilluns que serà "la primera dona presidenta de Mèxic" després de les eleccions celebrades diumenge i ha revelat que els seus dos rivals, Xóchitl Gálvez i Jorge Álvarez Maínez, li han telefonat per reconèixer la seva derrota després de la publicació del recompte ràpid de l'Institut Nacional Electoral (INE), que li dóna un ampli avantatge al recompte.

Em convertiré en la primera dona presidenta de Mèxic", ha dit, abans de ressaltar que serà la primera "en 200 anys de la República". "Com he dit altres vegades, no arribo sola. Arribem totes, amb les nostres heroïnes que ens van donar pàtria, amb les nostres ancestres, les nostres mares i les nostres filles", ha dit en una compareixença davant dels seus seguidors retransmesa pel seu compte a la xarxa social X.

Així, ha donat les gràcies a Gálvez i Álvarez Maínez per "les trucades" per reconèixer la seva victòria i ha recordat que "d'acord amb els resultats preliminars que ha donat a conèixer l'INE, la diferència per a la Presidència de la República és de més de 30 punts".

"És important donar a conèixer que, tot i considerar el rang més baix que va ser donat a conèixer (...), hem guanyat la majoria qualificada a la Cambra de Diputats i molt probablement també a la Cambra de Senadors", ha destacat Sheinbaum. "Vull agrair a milions de mexicanes i mexicans que van decidir votar per nosaltres en aquesta històrica jornada per avançar amb la quarta transformació de la vida pública del nostre bell país. És el reconeixement del poble de Mèxic a la nostra història, als resultats, a la convicció ja la voluntat, però sobretot és el reconeixement del poble de Mèxic al nostre projecte de nació”, ha destacat.

En aquest sentit, ha reiterat el seu suport a “un Mèxic plural, divers i democràtic” i ha destacat que “el dissens forma part de la democràcia”. "Encara que la majoria del poble va donar suport al nostre projecte, el nostre deure és i serà sempre vetllar per cadascuna i cadascun dels mexicans sense distincions. Així que encara que moltes mexicanes i mexicans no coincideixin amb el nostre projecte haurem de caminar en pau i en harmonia per a continuar construint un Mèxic just i més pròsper", ha argumentat.

"El nostre govern serà honest", ha promès Sheinbaum, que ha abundat que serà un "sense corrupció ni impunitat" i "amb austeritat republicana, disciplina financera i fiscal i d'autonomia del Banc de Mèxic". "No hi haurà augments reals als combustibles ni a l'electricitat. Mantindrem la divisió obligada entre el poder econòmic i el poder polític", ha avançat.

"Sempre defensarem i treballarem per l'interès suprem del poble de Mèxic i de la nació i actuarem aferrats a les lleis i al dret. Garantirem les llibertats d'expressió, de premsa, de reunió, de concentració i mobilització. Som demòcrates i per convicció mai faríem un govern autoritari ni repressor", ha assenyalat la candidata oficialista, que ha promès a més "respecte també la diversitat política social, cultural i religiosa, la diversitat de gènere i sexual".

Sheinbaum ha reiterat a més que les autoritats "respectaran la llibertat en política" i "promouran i facilitaran amb honestedat la inversió privada nacional i estrangera, que fomenti el benestar social i el desenvolupament regional, garantint sempre el respecte al medi ambient", alhora que ha assegurat que destinarà part dels Pressupostos "per garantir tots els programes del benestar iniciats pel president, Andrés Manuel López Obrador".

"Continuarem amb una política exterior, basada en els nostres principis constitucionals de no intervenció, cooperació internacional per al desenvolupament, autodeterminació dels pobles i constitució de la pau", ha dit, abans d'avançar que "amb els Estats Units hi haurà una relació d'amistat, respecte mutu i igualtat com fins ara ha estat”.

"Sempre defensarem les i els mexicans que es troben de l'altra banda de la frontera", ha destacat. Finalment, ha expressat el seu especial agraïment a la felicitació traslladada per López Obrador, a qui ha descrit com "un home excepcional, únic, que ha transformat per bé la història del nostre país".

"Estarem a l'alçada de la nostra història ia l'alçada del generós i gran poble de Mèxic", ha assenyalat Sheinbaum, que ha finalitzat la seva compareixença donant de nou les gràcies i amb tres 'Viva México', entre aplaudiments dels seus seguidors.

Resultats del recompte ràpid

Poc abans, la presidenta de l'INE, Guadalupe Taddei, havia indicat que Sheinbaum ha demanat entre el 58,3 i el 60,7% dels suports, mentre que Gálvez ha obtingut entre el 26,6 i el 28,6% de les paperetes. En tercer lloc figura Jorge Álvarez Máynez, amb entre el 9,9% i el 10,8% dels respatllers.

"Aquest exercici, basat en una mostra estadística representativa de les caselles instal·lades a tot el país, ha estat realitzat per un comitè tècnic assessor", ha manifestat Taddei, que ha detallat que les dades contemplen l'anàlisi de 5.651 col·legis electorals, fet que suposa un 74,3% de la mostra total. Alhora, ha recalcat que es tracta de "resultats preliminars, igual que els que es difonen a través del Programa de Resultats Electorals Preliminars (PREP)" i ha afegit que "estan subjectes a confirmació dels còmputs distritals, que començaran el 5 de juny a les 8.00 hores (hora local)".

D'altra banda, ha xifrat la participació a les presidencials entre el 60 i el 61,5%. Taddei ha apuntat no obstant que aquestes dades "representen una projecció robusta de la voluntat expressada a les urnes per l'electorat", alhora que ha incidit que "l'INE compleix amb el seu mandat de garantir la transparència i certesa en els processos electorals i continuarà treballant amb transparència, imparcialitat i compromís per garantir que cada vot sigui comptat i respectat”.

D'altra banda, Taddei ha facilitat igualment les dades del recompte ràpid a les eleccions a la Cambra de Senadors i la Cambra de Diputats, en què el Moviment Regeneració Nacional (Morena) de Sheinbaum i López Obrador s'ha fet amb una àmplia victòria. Més de 99,5 milions de mexicans estaven cridats a les urnes a les eleccions més grans de la seva història, amb més de 20.000 càrrecs en joc, inclosa la composició del nou Congrés, conformat per gairebé 630 escons entre Cambra de Diputats i Senat. Tot plegat enmig d'una campanya marcada també per la violència, en què han mort assassinats una trentena de candidats.