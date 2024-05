Siemens s'instal·la al DFactory per inaugurar un centre de solucions logístiques

El DFactory de Barcelona ha estat testimoni aquest dijous al matí de la presentació del Digital Experience Center (DeX), un centre pioner de competència internacional per al desenvolupament d'Automated Guided Vehicles (AGVs), Autonomous Mobile Robots (AMRs) i intralogística. Aquest nou espai servirà per mostrar als clients com interoperen al món real i al món virtual amb diferents sistemes.

L'esdeveniment ha comptat amb la presència de José Ramón Castro, director general de Siemens Digital Industries per a Espanya i Portugal; i Blanca Sorigué, Directora General del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entitat que impulsa i gestiona el DFactory Barcelona.

Espanya ha estat seleccionada per Siemens com un dels països principals per desenvolupar aquesta tecnologia, la qual contribuirà a la producció flexible ia la transformació digital de sectors crucials com l'automoció, l'aeronàutica, la intralogística i la indústria d'aliments i begudes.

Castro va destacar l'aposta de Siemens per Espanya, “amb la creació de nous centres de competència i hubs en els darrers anys que atenen les necessitats de digitalització de la indústria espanyola”.

És el cas, entre d'altres, del centre de competència mundial de tecnologia de skids per a la indústria de l'automòbil, que Siemens té a Espanya, o del Centre d'Excel·lència del Sector Naval (Cesena), que des de Ferrol dóna suport en matèria de transformació digital a tota la indústria de les drassanes a Espanya.

| Catalunya Press

Per Blanca Sorigué, directora general del Consorci de Zona Franca de Barcelona, la incorporació de Siemens és “una gran notícia per a tot l'ecosistema de DFactory Barcelona i una nova aposta per seguir transformant el sector logístic. Com a sector que mou el món, no es pot quedar enrere, i la incorporació de les noves tecnologies a la cadena de subministrament és essencial per continuar innovant, potenciant i accelerant el desenvolupament de la indústria que representa el 10% del PIB a Espanya”.

Per part seva, André Jablonski, el director d'operacions de la marca tecnològica, ha destacat que el DeX "és molt més que només un showroom, és la base del nostre centre de competència global per a la producció flexible". "Afegim el nostre coneixement tècnic, desenvolupem les solucions i les portem al mercat i al món. Siemens està apostant pel DFactory per expandir aquest ecosistema tecnològic", apuntava.

El nou DeX demostrarà a la indústria com funcionen els productes i solucions de Siemens al món real i al món virtual aplicats als AGVs i AMRs. D'aquesta manera podran interoperar amb total seguretat en entorns intralogístics heterogenis que treballen amb sistemes diferents i que han d'atendre volums productius que fluctuen constantment.

El nou showroom permetrà planificar, simular i validar sistemes d'AMR, així com a testejar i verificar la interacció amb estacions de cel·les de màquines/robots i amb estacions de manipulació de càrrega i equips de manipulació de material. També s'analitzarà el rendiment de flotes senceres per optimitzar-ne la gestió.

Alhora, es revisarà i implementarà una comunicació sense fils a prova d'errors entre els AMR i les màquines s'estandarditzaran procediments d'operació i manteniment, i se supervisaran els sistemes de navegació autònoma i evasió d'obstacles. Una altra de les funcions serà realitzar una integració estandarditzada entre els gestors de flotes amb els sistemes d'execució MES per evitar conflictes.

De manera paral·lela, diversos partners de Siemens col·laboraran in situ al Digital Experience Center per millorar l'operativitat de les diferents tecnologies. És el cas, entre d'altres, d'Universal Robots, Leuze, Staubli i Argologic.

Amb la inauguració del DeX d'AGVs i AMRs a DFactory Barcelona, Siemens completa la seva presència internacional amb mig centenar de Digital Experience Center repartits per tot el món.