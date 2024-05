El SIL 2024 acollirà les presentacions de 120 'startups'

SIL 2024, el saló internacional de la logística, el transport, la intralogística i la Supply Chain que se celebra del 5 al 7 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, comptarà amb la presència de 120 startups i tindran la oportunitat de presentar les solucions innovadores aplicades al sector logístic.

"D'aquesta manera SIL obrirà la porta en aquesta edició a la participació més gran d'empreses emergents en la història de la fira, en la seva aposta per atraure talent i incorporar la innovació al sector", informa el saló i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicat aquest dimarts.

Per això, s'habilitarà l'Startup Meeting Area, una zona ubicada a l'espai d'exposició on les startups podran presentar els seus productes a les empreses i visitants, a més de fer networking entre elles.

D'aquestes 120 noves empreses, les 25 seleccionades pel comitè expert del SIL Startup Innovation Hub, participaran als pitches que es duran a terme durant el matí de divendres, on tindran l'oportunitat de presentar els seus projectes davant de potencials clients i inversors.

Incubadora

D'altra banda, les 'top ten' seran també candidates directes al Premi a la Millor Startup del SIL 2024 i entraran a formar part directament de la Logistics 4.0 Incubator, “gaudint gratuïtament de tots els avantatges que comporta formar part de la primera incubadora de alta tecnologia a Logística 4.0 d'Espanya" impulsada pel CZFB amb el suport de la Fundació Incyde a través dels fons europeus Feder.

Les 42 empreses que formen part actualment de la Logistics 4.0 Incubator comptaran amb un estand propi on exhibiran les seves solucions.

En un any d'activitat, el Logistics 4.0 Incubator ha acollit un total de 42 projectes que han creat 72 nous llocs de treball, han realitzat 361 clients nous i han rebut 49 reconeixements.

Navarro i Sorigué

Segons el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, "l'adopció de tecnologies avançades està canviant la cadena de valor i redefinint els models de negoci de molts sectors, des de la producció fins a la logística, el màrqueting o el lliurament de productes" .

Per part seva, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, assenyala que "el sector s'està reinventant contínuament i el SIL manté la seva aposta per continuar sent el punt de trobada dels principals decisors de les empreses logístiques, així com el marc d'exhibició de les darreres innovacions aplicades a aquesta activitat".