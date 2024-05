El SIL 2024 comptarà amb 650 empreses participants

El SIL 2024, la Fira de referència internacional de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain, ha presentat aquest matí, davant dels mitjans de comunicació i amb la participació del delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, les dades i els punts més destacats de la present edició.

El SIL 2024 celebrarà la seva propera edició del 5 al 7 de juny amb 650 empreses participants, un 35% internacionals, amb 176 novetats en exclusiva mundial i 150 esdeveniments d'empreses expositores. Pel que fa a l'àmbit professional de les empreses participants, el 28% corresponen al sector del transport, un 21% estan especialitzades en les tecnologies de la informació (TIC), el 20% treballa en intralogística, el 16% es dedica a infraestructures, el 8% a immologística i el 7% restant a la creació de talent.

Aquesta edició acollirà representants de 93 països d'arreu del món, consolidant aquesta fira com l'única de tot el món on hi ha professionals de tota la cadena de valor del sector logístic.

Entre els països representats hi ha Alemanya, Mèxic, Itàlia, Colòmbia, Japó, França, República Txeca, Regne Unit, Argentina, Països Baixos, Turquia, Finlàndia, UK, Portugal, Bèlgica, Perú, Andorra, Aràbia Saudita, Uruguai, Grècia, entre d'altres. A més, hi haurà la major participació de comunitats autònomes fins ara: Aragó, Euskadi, Extremadura, Galícia, Múrcia, Canàries, Castella i Lleó i Catalunya mostraran les seves infraestructures i potencialitats logístiques.

La inauguració oficial de la fira tindrà lloc el proper dimecres 5 de juny a les 10 hores al SIL Auditorium, ubicat al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira de Barcelona. L´acte estarà presidit pel ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, acompanyat per l´alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el secretari d´Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, el delegat especial de l´Estat al CZFB, Pere Navarro, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Durant l'acte de presentació del SIL 2024 davant els mitjans de comunicació, que ha tingut lloc aquest matí al DFactory Barcelona, Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, ha destacat que “en la present edició del SIL les empreses participants presentaran un total de 176 novetats en exclusiva mundial, una xifra que ens indica, d'una banda, que el sector està fent un gran esforç per guanyar eficiència, optimitzar processos i avançar en matèria de sostenibilitat, i de l'altra, mostra la solidesa i el prestigi del SIL com a punt de trobada on es reuneix any rere any tot el sector per conèixer les darreres tendències i novetats que marcaran el present i el futur de l'activitat logística”. Navarro ha recordat també que "el SIL tindrà un impacte econòmic a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana de més de 50 milions dʻeuros durant els tres dies de la seva celebració".

| Catalunya Press

Fita històrica de participació de startups

Aquesta edició comptarà amb la presència de 120 startups, la participació més gran d'empreses emergents de la història del SIL Barcelona. 30 empreses emergents seran procedents de la Logistics 4.0 Incubator impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Les startups tindran diversos espais destinats a les seves activitats de networking i negocis, com l'Startup Meeting Area, la sessió de pitches al SIL International Knowledge o l'estand de la Logistics 4.0 Incubator.

Una altra de les novetats d'aquest any és la Digital Supply Chain Exhibition, una àrea d'exhibició del que és una cadena de subministrament digital, que es podrà visitar i conèixer-ne els detalls i els reptes tecnològics. Comptarà amb la participació d'algunes de les empreses del DFactory Barcelona i d'altres de les startups incubades a la Logistics 4.0 Incubator.

“Aquest any la innovació i digitalització estaran més presents que mai al SIL, per la qual cosa els professionals de totes les baules de la logística que ens visiten podran veure en viu i en directe una cadena de subministrament digitalitzada amb tots els avantatges que aporta” ha destacat Blanca Sorigué, directora general del CZFB. I destaca que “un 90% dels visitants registrats per assistir al SIL ens han confirmat que intervenen en el procés de presa de decisió de les seves empreses perquè la fira està enfocada a generar negoci i el màxim nombre possible de contactes a través de la celebració de múltiples activitats networking”.

El SIL Barcelona com a generador de coneixement i networking

El SIL International Knowledge, un dels pilars fonamentals del congrés, comptarà amb més de 320 speakers de primer nivell i així oferir una plataforma inavaluable per a l'intercanvi de coneixements a l'àmbit de la logística i el transport. Directors i responsables de logística o Supply Chain d'empreses com Unilever, Nestlé, Mercadona, Mahou San Miguel, Procter & Gamble, Condis, Mango, Amazon Web Services, Cepsa Química, Covestro, Revlon, Simon, Frid Ravitch, SEAT, Flamagas, Capsa Food, Almirall, Pascual, Zalando, Henkel Ibèrica, entre d'altres, s'uniran per compartir les seves perspectives i experiències en més de 70 sessions temàtiques. Des de logística i transport fins a sostenibilitat, innovació i digitalització, el congrés abordarà una àmplia gamma de temes rellevants per al sector.

En aquesta edició del SIL també tindrà lloc el MedaLogistics Week que celebra el seu 20è aniversari reafirmant-se com la gran cimera de debat del sector de la logística, el transport i les infraestructures d'Àfrica, Europa i Àsia.

Aquest any també comptarà amb el Job Market Place, un espai de reclutament i captació de talent organitzat en col·laboració amb Barcelona Activa, que té per objectiu posar en contacte empreses i professionals. Així, durant el matí del 7 de juny es duran a terme entrevistes de treball prèviament concertades, brindant als participants la possibilitat de destacar davant dels ocupadors més destacats del mercat.

A més a més, gràcies a la plataforma SIL Platform, la fira connecta els participants per programar reunions, fomentar l'intercanvi de coneixements entre els sectors de la Supply Chain i contribuir a la generació de nous negocis. A la passada edició hi va haver 8.317 intercanvis de contactes digitals, prop de 3.000 sol·licituds de reunions i 7.106 missatges entre assistents