El SIL 2024 tindrà la participació estatal més gran de la seva història

per Redacció CatalunyaPress

Espanya és una gran potència logística de nivell mundial en comptar amb avantatges qualitatius com poden ser la seva envejable situació geogràfica que conforma una immensa plataforma logística i un node central per als intercanvis de la Unió Europea amb la resta del món o infraestructures de transport de primer nivell .

I el SIL 2024, com a fira de referència internacional del sector, donarà bon compte de tot això amb una de les majors participacions de comunitats autònomes de la seva història.

Aragó, Canàries, Castella i Lleó, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galícia i Regió de Múrcia estaran presents del 5 al 7 de juny al SIL Barcelona 2024, que se celebrarà al pavelló 8 del recinte de Plaça Espanya de Fira de Barcelona, amb una participació molt destacada on presentaran tot el potencial logístic.

En el cas d'Aragó comptaran amb un estand de 300 metres quadrats on exposarà la seva gran capacitat logística reconeguda internacionalment a causa de la disponibilitat d'espai, concentració d'activitat econòmica, intermodalitat excel·lent (avió, tren, carretera) i capacitat d'interconnectar corredors i rutes.

Canàries, per part seva, participaran amb la presència del Consorci de la Zona Franca de Gran Canària, el Consorci de la Zona Franca de Tenerife i el Consorci Especial de Gran Canària.

Castella i Lleó estarà representada per l'Associació CyLoG com el Centre Logístic de Benavente, la Plataforma Intermodal Zaldesa de Salamanca i el Centre de Transports i Duanes de Burgos, dins de l'espai compartit amb l'Associació ACTE, Associació de Centres de Transport i Logística d'Espanya .

Per la seva banda, Catalunya participarà al SIL a través del Departament de Territori i les seves empreses. Tindrà una presència especial CIMALSA, empresa pública encarregada de la promoció, desenvolupament i gestió d'infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística.

També hi seran presents l'Incasòl -entitat urbanística especial de la Generalitat-, Ports de la Generalitat, FGC (Ferrocarrils de la Generalitat), Aeroports de Catalunya, Infraestructures.cat i Ifercat.

Euskadi també tindrà una participació molt destacada mostrant la seva posició clau com a node logístic estratègic de l'Eix Atlàntic europeu.

La regió disposa d'infraestructures que afavoreixen la competitivitat del sector industrial i que potencien la multimodalitat, a través de l'important port de Bilbao, l'aeroport de Vitoria-Gasteiz com a un dels principals punts de càrrega a nivell nacional, la xarxa de carreteres, xarxa ferroviària i els centres logístics.

Eukadi participa a través del Clúster de Mobilitat i Logística que té com a objectiu afavorir la competitivitat dels seus socis, empreses i agents del País Basc que treballen en matèria de logística i cadena de subministrament, infraestructures i mobilitat.

La participació d'Extremadura al SIL 2024 vindrà de la mà d'Extremadura Avante, un grup d'empreses públiques de la Junta d'Extremadura, que té com a objectiu prestar serveis a les empreses extremenyes a les diferents fases del seu desenvolupament, a fi que puguin ser més competitives i impulsar el desenvolupament industrial i empresarial d'Extremadura.

Gestionen i comercialitzen tres grans àrees logístiques i industrials que suposen la posada a disposició de més de 650 hectàrees de sòl industrial d'altes prestacions.

Dotades de tots els serveis urbans i amb connexions logístiques intermodals permeten la implantació immediata del projecte.

Galícia estarà representada per Galicia Logistics que aglutina l'oferta conjunta de serveis logístics, infraestructures i sòl empresarial a Galícia per apropar qualsevol empresa al mercat internacional.

La Regió de Múrcia, per la seva banda, desplegarà a l'estand tota la seva oferta logística amb infraestructures com les Zones d'Activitats Logístiques de Múrcia i Cartagena, el Port de Cartagena i l'Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, així com infraestructures viàries i ferroviàries .

Cal destacar que, en aquesta edició, davant la proximitat de la celebració de les eleccions europees (9 de juny) el SIL Barcelona ha decidit no comptar amb una Comunitat Autònoma convidada tal com ha fet en les darreres 5 edicions: Andalusia ( 2017), Comunitat Valenciana (2018), Aragó (2019), Extremadura (2022) i Euskadi (2023).

Un cop més, el SIL tornarà a ser el punt de trobada de referència internacional per a tot el sector logístic on el potencial logístic Espanya estarà més present que mai també a través d'una destacada participació del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, amb la presència de Ports de l'Estat, Renfe, Adif i Aena, i del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana mitjançant SEPES.