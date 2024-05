El SIL, l'esdeveniment de referència per a la transformació de la indústria logística

per Redacció CatalunyaPress

A l'era de la quarta revolució industrial, la logística 4.0 s'alça com un sector clau per a l'economia i la societat, gràcies a la confluència de diferents tecnologies emergents com Internet de les coses (IoT), anàlisi de dades i automatització o la intel·ligència artificial. Cal destacar que la logística és un dels principals motors econòmics del país, ja que representa el 10% del PIB espanyol, segons dades de l'ICEX.

En aquest context, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) torna a impulsar el Saló Internacional de Logística (SIL), l'esdeveniment de referència mundial en Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain que se celebrarà del 5 al 7 de juny al pavelló 8 del recinte Plaça Espanya-Montjuic de Fira de Barcelona. La fira internacional estarà enfocada a tres grans pilars com són la generació de negoci entre les empreses assistents, el networking i l'intercanvi de coneixements, posicionant-se, així com el principal esdeveniment sectorial de referència on tota la cadena de valor del sector logístic.

La fira comptarà amb la presència de 650 empreses, un 35% de les quals seran internacionals, provinents d'Alemanya, Itàlia, França, Andorra, Finlàndia, República Txeca, Regne Unit, Portugal, Bèlgica, Països Baixos, Argentina, Mèxic, Perú, Colòmbia , Veneçuela i el Marroc. I també comptarà amb la representació més gran de Comunitats Autònomes d'Espanya, on un total de 8 estaran presents per exposar els seus reptes logístics: Aragó, Euskadi, Extremadura, Galícia, Múrcia, Canàries, Castella i Lleó i Catalunya.

Un dels pilars fonamentals del SIL és lintercanvi de coneixement. El SIL Knowledge oferirà més de 70 sessions de reflexió on 320 speakers internacionals aprofundiran i crearan debat al voltant de tres eixos principals: la logística 4.0, la sostenibilitat i el talent. Directors i responsables de Supply Chain i Logística d'empreses tan destacades com Unilever, Nestlé, Mercadona, Mahou San Miguel, Procter & Gamble, Condis, Mango, Amazon Web Services, Cepsa Química, Covestro, Revlon, Simon, Frid Ravitch, SEAT, Flamagas , Capsa Food, Almirall, Pascual, Zalando, Henkel Ibèrica, entre d'altres, participaran com a speakers.

Concretament, a la primera jornada que se celebra el 5 de juny, es tractaran continguts com: les últimes innovacions en tecnologies i combustibles per reduir les emissions en el transport marítim; la rellevància d'estandarditzar processos i adoptar la digitalització a la indústria; i la sostenibilitat en la gestió de la cadena de subministrament.

A la nit, tindrà lloc la Nit de la Logística, al prestigiós Hotel Torre Melina de Barcelona. Aquest esdeveniment de gala no només proporciona una oportunitat excel·lent per al networking entre els líders de la indústria, sinó que també celebra l'excel·lència i la innovació a través dels Premis SIL. Aquest any, es reconeixerà el talent jove, el Reskilling, el foment de l'ODS 5, l'emprenedoria i la innovació.

El 6 de juny es debatrà sobre la digitalització del comerç exterior, els desafiaments de la mobilitat sostenible al transport de llarga distància, l'aplicació de la Intel·ligència Artificial en la transformació de la cadena de subministrament i la logística d'última milla, entre altres temàtiques . I, finalment, el 7 de juny es faran sessions enfocades en qüestions com l'ecosistema FP de logística a Barcelona, innovacions disruptives en logística, transformació digital i capacitació i IA en logística sanitària.

Cal destacar que, al llarg dels tres dies de congrés, els assistents també podran participar al BWAW by SIL, el programa de jornades per potenciar la igualtat de gènere al sector logístic, un àmbit professional tradicionalment molt masculí. El programa destacarà dues sessions diàries per continuar avançant cap a la paritat i donar visibilitat al paper de la dona a la logística.

Un altre aspecte destacat del saló és l'Startup Innovation Hub, que comptarà amb la participació més gran d'empreses emergents de la història del SIL: més de 100 startups presentaran les seves innovacions en diversos espais, com a l'Startup Meeting Area, durant el SIL Knowledge i el propi estand de la Logistics 4.0 Incubator, on estaran empreses avui dia incubades com Actiontracker, Kepler AI Logistics, Kovix, Myappassistance, Nubfreight, Sincropool, Vaive Logistics, entre d'altres.

Així mateix, el SIL ofereix un networking d'alt nivell als professionals del sector. Gràcies a la plataforma SIL Platform, la fira connecta els participants per programar reunions, fomentar lintercanvi de coneixements entre els sectors de la Supply Chain i contribuir a la generació de nous negocis. A la passada edició hi va haver 8.317 intercanvis de contactes digitals, prop de 3.000 sol·licituds de reunions i 7.106 missatges entre assistents. A més, mitjançant el Job Market Place, l'espai de selecció i contractació de nou talent que compta amb la col·laboració de Barcelona Activa, les empreses assistents podran reunir-se amb candidats que compleixen els requisits professionals demanats per així incorporar nou talent.

D'altra banda, el SIL es convertirà en el millor escenari per celebrar el 20è aniversari de la Meda Logistics & Transport Week, que emergeix, en aquesta edició especial, com una plataforma imprescindible per donar forma al futur de la logística a tres continents: sud-est asiàtic, nord dÀfrica i sud dEuropa.

El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, assegura que “el SIL és un esdeveniment clau per al desenvolupament i la promoció de la logística. Des del CZFB estem compromesos a seguir impulsat la competitivitat i el creixement de la logística a nivell nacional i internacional tenint sempre present els desafiaments i oportunitats que hi ha en matèria de desenvolupament sostenible, tant al comerç com a la logística del context actual”.

Segons paraules de Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del SIL: “al CZFB, entenem que la logística sostenible és fonamental per a l'èxit a llarg termini del sector. És per això que destaquem en aquesta fira la rellevància de la indústria logística 4.0, fonamental per assolir una darrera milla verda i responsable”.

Per assistir al SIL, cal inscriure's a través del web, on també es podrà seguir tota la informació de manera actualitzada i les darreres novetats de la principal fira internacional del sector logístic.