Ángel Simón prioritza ''assentar'' el pla de creació de valor de Naturgy

El consell delegat de Criteria, Ángel Simón, ha assegurat que "una de les primeres iniciatives, sinó la primera" del Pla Estratègic de Criteria és assentar el pla de creació de valor de Naturgy .

També ha dit que obriran "noves vies" per acordar-ho --textualment-- amb els actuals accionistes de l'energètica o amb nous, durant la seva intervenció al Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani.

Simón ha sostingut que acordar el pla de valor de Naturgy és "el primer i essencial" per a la companyia presidida per Francisco Reynés , després de qualificar el sector energètic com a clau per a Criteria en la seva estratègia fins al 2030.

Ha afirmat que Criteria no descarta estar en altres sectors que també seran "bàsics i de creixement en el futur", i ha enumerat el tecnològic, el de la pharma, biopharma i el 'retail'.

El conseller delegat ha sostingut que la Mediterrània requereix que la societat i les institucions mirin "en una mateixa direcció" i ha destacat el seu potencial, que creu que augmentaria de manera brutal i exponencial, en les paraules, amb més acords.

CRITERIA APOSTA PER LA DIVERSIFICACIÓ

El conseller delegat ha detallat que mentre preveuen continuar a llarg termini a les empreses estratègiques, a l'apartat de diversificació --una cartera en què preveuen dedicar un 25% de les inversions--, "hi haurà rotació a la cartera".

Alhora, ha expressat una preferència cap a empreses que tindran un "creixement important en els propers quatre o cinc anys" i que estiguin cotitzades, i ha emmarcat la seva aposta per la cosmètica Puig en aquesta orientació.

INVERSIÓ EN EMPRESES NO COTITZADES

També s'ha obert cap a empreses no cotitzades amb perspectives de creixement "però que necessiten un capital que els pugui impulsar. Un capital que no sigui passiu, però que tampoc sigui determinant al management", ha matisat.

En aquest entorn, ha explicat que preveuen organitzar les seves inversions en dos eixos a parts iguals: així, a l'eix espanyol repartiran el 50% entre el mercat domèstic i l'altre 50% a l'internacional i, en un segon eix, estimen el 50 % per a empreses 'in-house' i l'altre 50% en fons de fons.

Ha reclamat que siguin "empreses innovadores, que tinguin acció social, que tinguin productes excel·lents" i un management que ha descrit d'eficient i competent, així com un pla d'empresa de futur, i ha dit que --textualment-- a Espanya hi ha força d'aquestes companyies.

"El Mediterrani sempre ha estat un focus i un nucli d'aquestes empreses, i probablement no ens falten a Espanya ni mànagers competents, ni executius competents. No ens cal creació, n'hi ha. Moltes vegades el que ens cal és capital i impuls ", ha argumentat.