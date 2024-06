El Sindicat de Llogateres creu que la fi de pisos turístics 'podria quedar en res'

El Sindicat de Llogateres ha advertit que l'eliminació de tots els pisos turístics a Barcelona prevista per al novembre del 2028 "podria quedar gens abans d'aplicar-se" i ha reclamat que l'Ajuntament comenci a impulsar mesures per fer efectiva la iniciativa, en un comunicat de aquest divendres.

L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha presentat la seva proposta aquest divendres: l'ha emmarcat a la norma de la Generalitat que regula els habitatges turístics, i haurà de ser aprovada pel ple de l'Ajuntament.

El Sindicat de Llogateres ha lamentat que "la voluntat de l'alcalde elegit el 2027 podria convertir-lo en fum" i ha assenyalat que també depèn de si hi ha canvis a la norma de la Generalitat, en un context polític que veu incert.

Ha defensat que la crisi d'habitatge que l'entitat veu a Barcelona "no es fonamenta als habitatges d'ús turístic com a tal, sinó a la manca de regulació dels lloguers temporals", que ha descrit com la principal bretxa dels especuladors per desviar pisos a usos lucratius, en les paraules.

Habitatge protegit i model turístic

L'associació ha criticat que l'anunci és una "cortina de fum" davant la modificació del decret de la reserva del 30% d'habitatge protegit, que segons ell respon als interessos de les grans constructores.

Alhora, ha assegurat que la fi dels pisos turístics "no fa més que ratificar l'aposta de la patronal hotelera: una ciutat venuda a un turisme de congressos, esdeveniments i cada cop més exclusiu".

El Sindicat de Llogateres

El Sindicat de Llogateres és una organització social i sindical que lluita pels drets de les persones llogateres al mercat de lloguer d'habitatges. Va sorgir a Barcelona, el 2017, en resposta a la creixent crisi d'habitatge, caracteritzada per l'augment desproporcionat dels preus de lloguer, l'especulació immobiliària i la precarietat habitacional que afecta molts ciutadans, especialment els joves i els sectors més vulnerables de la societat.

En els darrers anys, Barcelona, igual que moltes altres ciutats a Espanya i Europa, ha experimentat un increment significatiu en els preus dels lloguers. Aquest fenomen ha estat impulsat per diversos factors, incloent-hi l'augment del turisme, la proliferació de lloguers turístics a curt termini (com els gestionats per plataformes com Airbnb), l'especulació immobiliària i una demanda d'habitatge que supera l'oferta disponible. Molts inquilins es van trobar en situacions precàries, enfrontant desnonaments (desallotjaments) i condicions de vida inadequades. La inestabilitat al lloguer ha estat una preocupació constant, amb contractes temporals que no ofereixen seguretat a llarg termini.

En aquest context, van sorgir moviments socials i col·lectius ciutadans per enfrontar la crisi de vivenda. El Sindicat de Llogateres es va establir com una eina per organitzar els llogaters i defensar els seus drets. L'organització s'inspira en experiències d'altres països on els sindicats de llogaters han tingut un paper actiu en la lluita per un habitatge digne i assequible.

El Sindicat de Llogateres es proposa diversos objectius i duu a terme diverses accions. En primer lloc, proporcionen assessorament legal i suport als llogaters que enfronten problemes com ara pujades abusives del lloguer, contractes injustos, desnonaments i condicions d'habitatge inadequats. També promouen la negociació col·lectiva amb propietaris i administradors de finques per assolir acords més justos i beneficiosos per als llogaters.

A més, fan campanyes de conscienciació i pressió política per aconseguir canvis legislatius i polítiques públiques que protegeixin els drets dels llogaters i regulin el mercat de lloguer. Organitzen protestes, manifestacions i accions directes per visibilitzar la problemàtica de la vivenda i exigir-ne solucions. Treballen perquè l'accés a l'habitatge sigui considerat un dret fonamental, promovent models alternatius d'habitatge com a cooperatives i altres sistemes que garanteixin estabilitat i assequibilitat.

Des de la creació, el Sindicat de Llogateres ha tingut un impacte significatiu en la lluita pels drets dels llogaters a Barcelona i altres ciutats d'Espanya. Ha contribuït a visibilitzar la crisi d'habitatge i ha aconseguit alguns èxits en la defensa d'inquilins individuals i la promoció de canvis legislatius. El seu model organitzatiu i les seves accions han inspirat altres col·lectius i moviments a diverses regions, consolidant una xarxa de lluita per l'habitatge digne i assequible.