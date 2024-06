Els sindicats alerten de les conseqüències fatals de la fusió entre BBVA i Sabadell

Els secretaris generals d'UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sordo, han demanat aquest dijous al Govern que faci servir el mecanisme que té a la llei de supervisió d'entitats de crèdit per impedir la fusió entre BBVA i Banc Sabadell perquè, segons Álvarez, l'operació "no té repercussions positives" per al país.

En la seva intervenció al seminari que organitza l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE) i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que es desenvolupa del 17 al 21 de juny a Santander, Álvarez ha expressat els seus dubtes en relació amb la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), ja que afirma que és "feble amb els forts" i "fort amb els febles".

"No he vist cap resolució que toqui els interessos dels poderosos d'aquest país", ha afirmat, exemplificant aquesta postura a la "situació d'oligopoli" de les companyies elèctriques oa la falta de remuneració pels dipòsits de les principals entitats.

Per això, ha demanat que el Govern tingui en compte les necessitats de la ciutadania espanyola, com una atenció presencial a oficines per al col·lectiu de gent gran o el manteniment de l'ocupació a BBVA i Banc Sabadell i utilitzi la "possibilitat legal" que té a la llei de supervisió d'entitats de crèdit per impedir que la fusió es produeixi.

De fet, ha recordat que aquesta llei va ser elaborada per un Govern del PP, no de PSOE o per la coalició del PSOE i Podem, per la qual cosa ha indicat que és una norma que “ni tan sols el PP pot discutir”.

Així mateix, ha afirmat que hi ha "molt poca competència" al sector bancari espanyol i ha sostingut que és "indubtable" que la fusió entre BBVA i Banc Sabadell tindrà "conseqüències a l'ocupació", davant les paraules del president de BBVA , Carlos Torres, que ha indicat que gran part de l'estalvi de costos previst vindria del costat de la tecnologia i les despeses generals, i no per retallades d'ocupació.

El secretari general d'UGT ha assenyalat que BBVA i Banc Sabadell "solapen" en algunes parts del territori espanyol "de manera molt important", en concret, Catalunya i Comunitat Valenciana, alhora que ha indicat que no hi ha raó econòmica que indiqui que aquestes dues entitats necessitin una fusió, ja que compten amb una situació econòmica "bona, positiva".

També ha ressaltat la “utilitat pública” de les dues entitats, especialment la de Banc Sabadell per al sector industrial i entre les petites i mitjanes empreses.

En línia amb aquest argument, ha defensat l'obligació avui dia de tenir un compte corrent, per la qual cosa també ha demanat a l'Estat que "garanteixi" unes condicions "determinades" quan els usuaris usin els serveis bancaris, en relació amb les queixes que certs col·lectius, com el de gent gran, va llançar fa un parell d'anys sobre l'atenció personal a les oficines bancàries.

Igualment, Álvarez creu que Espanya no té una situació d'excés d'oficines o de treballadors davant d'altres països europeus i ha destacat el problema de competència que tindria el sector.

"Crec que segurament ja hem passat la ratlla dels processos de fusió que serien necessaris a Espanya i en aquests moments hi ha un oligopoli", ha declarat davant dels mitjans de comunicació prèviament a la seva intervenció al seminari.

"Competència no ha dit res, però hem vist com a tot Europa s'estaven pagant uns tipus d'interès a les persones pels seus comptes corrents mentre que a Espanya era zero. Casualment tots feien exactament el mateix i això té a veure, sens dubte, amb la manca de competència", ha prosseguit.

Alhora, creu que BBVA es va "precipitar" en llançar l'operació i que "no va tenir en compte" el moment polític, previ a les eleccions a Catalunya, del país, "segurament perquè prendre decisions des de la seu central sense mirar gaire el país genera aquestes situacions".

Per part seva, Unai Sordo ha demanat que el poder públic a Espanya intervingui a l'OPA amb "mesures antimonopoli" que evitin un increment de la concentració bancària a Espanya, una petició que basa en el tancament de sucursals, que xifra en el 61% des del 2008, en la reducció de plantilla, que estaria al 44% des de l'inici de la gran crisi financera global, i en la manca de remuneració dels dipòsits.

De fet, ha indicat que l'"escassíssima" remuneració a l'estalvi fa que els ciutadans busquin altres alternatives per aconseguir un rendiment dels seus diners, i per això ha augmentat la demanda dels bons de l'Estat, però ha alertat de la "tornada a inflar" la bombolla d'inversió especulativa al sector immobiliari", que és un problema "de primera magnitud" a Espanya.

Així mateix, ha indicat que l´intent d´OPA de BBVA sobre Banc Sabadell "no és l´últim dels processos de fusió producte de l´anterior crisi financera, sinó que és el primer intent de confrontació bancària producte de l´exuberància dels resultats que té avui" dia el sistema financer espanyol".

En canvi, considera que, si és el moment que la banca hagi de guanyar dimensió, que aquestes aliances es produeixin en el marc de la Unió Europea, en lloc de continuar restringint l'oferta d'entitats financeres a Espanya.

Per acabar, sobre la negociació del conveni col·lectiu de banca entre els sindicats i la patronal, Unai Sordo ha assenyalat que es tracta d'una situació que passa "al terreny de l'obscè", ja que les demandes dels treballadors de la banca es produeix en un context de "beneficis molt quantiosos" per a les empreses davant la pujada de tipus aplicada pel Banc Central Europeu (BCE).

"Em sembla que no és de rebut ser cicatero en els increments salarials i en els compromisos de reforç de plantilles en un sector que també està pendent d'una certa renovació generacional", ha assenyalat.