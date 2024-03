Els sis morts al pont de Baltimore eren treballadors hispans

per Redacció CatalunyaPress

La ciutat de Baltimore, a la costa est dels Estats Units, s'ha vist sacsejada per una tragèdia devastadora després del col·lapse del pont de Francis Scott Key. Sis treballadors, tots immigrants llatins, van desaparèixer en l'accident naval, deixant les seves famílies i comunitats sumides en la incertesa i l'angoixa.

Els governs de Mèxic, Guatemala i Hondures han confirmat les desaparicions dels seus ciutadans. El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, va assegurar que hi va haver tres víctimes mexicanes: un ferit, que estava sent atès, i dos desapareguts. A més, la Cancelleria de Guatemala va informar que hi ha dos guatemalencs entre les víctimes, un de 26 anys i un altre de 35 anys, mentre que el diari hondureny El Heraldo va reportar que Maynor Yassir Suazo Sandoval, oriünd d'Hondures, també està entre els desapareguts.

El tràgic succés ha commocionat la comunitat llatina de Baltimore, especialment en una àrea on una gran quantitat d'immigrants llatins treballen en sectors com ara la construcció i la restauració. L'església del Sagrat Cor de Jesús ha donat suport a les famílies afectades, amb el pare Ako Walker acompanyant-les durant aquest difícil moment. En una emotiva vigília, Walker va pronunciar un sermó en espanyol, destacant l'impacte profund que aquesta tragèdia ha tingut a tota la comunitat hispanoparlant de la regió.

La recerca dels desapareguts ha passat d'un esforç de rescat a un de recuperació, amb les autoritats locals i la Guàrdia Costanera dels Estats Units treballant àrduament per trobar els cossos de les víctimes. Tot i que s'han recuperat els cossos de dues persones, les identitats encara no s'han donat a conèixer públicament.