El sou dels funcionaris pujarà un 2% a la nòmina del juliol

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha publicat aquest divendres una resolució al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en què dicta les instruccions oportunes per executar la pujada salarial del 2% acordada per a aquest any a la nòmina dels empleats del sector públic estatal, amb efectes retroactius des de l'1 de gener.

D'acord amb aquesta resolució, aquest increment haurà de fer-se efectiu a la nòmina de juliol i, si no és viable per motius tècnics, en la primera nòmina possible, abonant com a endarreriments els imports corresponents des del mes de gener de 2024.

Per tal de facilitar la confecció de les nòmines dels alts càrrecs, personal directiu i la resta de personal del sector públic estatal, Hisenda ha dictat una sèrie d'instruccions comunes que recull a l'esmentada resolució del BOE.

Així, estableix que aquesta pujada addicional del 2% es calcularà sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023, tindrà efectes des de l'1 de gener de 2024 i s'abonarà a la nòmina del mes de juliol, llevat que no es disposi de tots els elements formals necessaris o no es pugui efectuar per motius tècnics, cas en què s'abonarà en la primera nòmina en què sigui possible.

Els endarreriments pendents des del mes de gener s'abonaran en els mateixos termes, és a dir, a la nòmina de juliol oa la primera en què sigui possible.

Pel que fa al personal funcionari i estatutari del sector públic estatal, alts càrrecs i personal directiu, en cas que no haguessin canviat de destinació, els endarreriments corresponents a l'increment del 2% es liquidaran d'ofici pel ministeri, organisme o entitat a el que estigui prestant serveis.

Si haguessin canviat de destinació dins del sector públic estatal, amb variació o sense de la naturalesa jurídica de la relació de serveis, aquests endarreriments es liquidaran pel centre que va abonar les retribucions, prèvia petició de l'interessat.

També hauran de sol·licitar el pagament d'aquests endarreriments els qui hagin canviat de destinació a una administració pública diferent i aquells que no estiguessin en servei actiu o que haguessin perdut la condició d'empleat públic dins del període comprès entre l'1 de gener i el darrer dia del mes anterior al pagament dels endarreriments.

Si l'empleat ha mort en aquest mateix període, la petició la pot formular els seus hereus.

La liquidació d'endarreriments s'ha de practicar en els mateixos terminis i condicions assenyalats anteriorment al personal laboral el conveni col·lectiu del qual estableixi la forma en què s'ha d'aplicar l'increment previst a la Llei de pressupostos generals de l'Estat i al personal laboral no acollit a conveni.

Per al personal laboral diferent d'aquests dos supòsits, la liquidació d'endarreriments es realitzarà a la primera nòmina del mes posterior a la finalització dels tràmits exigits a la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

Les quanties de les retribucions de l'any 2024 una vegada aplicat l'augment addicional del 2% estaran disponibles al portal de l'Administració Pressupostària, segons consta a la resolució.

I el gener del 2025, una alça addicional del 0,5% retroactiva per al 2024

Tot i que les instruccions d'aquesta resolució fan referència als empleats públics del sector públic estatal, aquesta pujada del 2% la rebran també el personal de les comunitats autònomes i corporacions locals, en total més de tres milions d'empleats públics.

A aquesta pujada salarial del 2% se li sumarà un 0,5% addicional en funció de l'evolució de la inflació que s'aprovarà el gener del 2025, però referit a l'exercici 2024, tal com van acordar el Govern, CCOO i UGT.

En concret, el Govern va signar amb els sindicats CCOO i UGT per a aquest any un increment salarial per als empleats públics del 2%, més un 0,5% addicional si la suma de la variació de l'IPC avançat del 2022, 2023 i 2024 supera l'augment retributiu fix aplicat durant aquests anys (8%).

D'acord amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'IPCA del 2022 va ser del 5,5%, mentre que el del 2023 va acabar en el 3,3%, cosa que resulta un total del 8,8%, que supera el límit establert per aplicar aquesta pujada addicional del 0,5%.

D'aquesta manera, el gener del 2025 s'aprovarà aquest 0,5% addicional perquè el salari dels empleats públics pugi al conjunt del 2024 un 2,5%.

Segons Hisenda, en virtut de l'acord amb CCOO i UGT, la revaloració salarial total dels empleats públics en el període de vigència (2022-2024) arribarà fins al 9,8%.