Sorpresa: Djokovic ensopega i l'elimina el número 123 del rànquing mundial

Era el favorit a la victòria però ha quedat eliminat. Novak Djokovic no guanyarà l'edició del 2024 d'Indian Wells després de ser eliminat per Luca Nardi, un jove italià que ocupa el número 123 del rànquing mundial de l'ATP.

6-4, 3-6 i 6-3 va ser el resultat final del partit, que es va allargar durant gairebé 2 hores i mitja.

“Aquesta no és la millor de les sensacions. Caure tan aviat i especialment aquí, on no jugava des de feia tant de temps… Volia fer-ho bé. Potser és perquè fa gairebé dos mesos que no jugo, o perquè feia molt que no jugava aquí”, va apuntar el número 1 mundial. "El meu nivell va ser molt, molt, molt dolent", va concloure.

“Crec que abans d'aquesta nit ningú no em coneixia”, va dir Nardi després del triomf de la seva vida. “Espero que el públic hagi gaudit del partit. Estic molt content amb això”. El joveníssim tennista transalpí no podia amagar la seva alegria.