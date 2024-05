Sorpresa! Kroos rebutja renovar amb el Madrid... i es retirarà després de l'Eurocopa

Sorpresa terrible. El migcampista alemany Toni Kroos ha anunciat, aquest dimarts 21 de maig, que es retirarà del futbol professional després de l'Eurocopa d'Alemanya, que es disputa del 14 de juny al 14 de juliol, argumentant que “sempre” va dir que el Real Madrid “és i serà "l'últim club" de la seva carrera esportiva.

"17 de juliol de 2014, el dia de la meva presentació al Real Madrid, el dia que va canviar la meva vida. La meva vida com a futbolista, però sobretot com a persona. Va ser el començament d'una nova vida al club més gran del món. Avui, després de 10 anys, al final de la temporada, aquesta vida arriba al final. Mai oblidaré aquesta dècada tan apassionant reeixida", va avançar el migcampista a les seves xarxes socials.

El germà, doncs, deixarà el futbol professional als 34 anys, amb l'opció d'aixecar el proper 1 de juny la que seria la sisena Copa d'Europa --la cinquena amb el Real Madrid--, i sent part de la selecció alemanya a l'Eurocopa. "Aquesta decisió significa que la meva carrera com a futbolista en actiu acabarà aquest estiu després de l'Eurocopa. Com sempre he dit, el Real Madrid és i serà el meu darrer club", va reiterar.

"Agraïment i afecte"

Per part seva, el club ha emès un comunicat per "expressar el seu agraïment i el seu afecte" a l'ex de Bayer Leverkusen i Bayern Munic.

"Kroos va arribar al nostre club el 2014, i ha estat un jugador fonamental en una de les etapes més reeixides en els 122 anys d'història del Real Madrid. Durant les deu temporades en què ha defensat la nostra samarreta i el nostre escut, ha aconseguit fins i tot avui 22 títols en 463 partits: 4 Copes d'Europa, 5 Mundials de Clubs, 4 Supercopes d'Europa, 4 Lligues, 1 Copa del Rei i 4 Supercopes d'Espanya”, diu el comunicat del conjunt blanc.

El president del Real Madrid, Florentino Pérez, manifesta que “Toni Kroos és un dels grans jugadors de la història del Real Madrid i que aquest club és i serà sempre casa seva”.

El text acaba amb els millors desitjos “per a ell i tota la seva família en aquesta nova etapa de la seva vida”.