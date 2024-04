La manca de transparència de les subvencions públiques a Espanya, al descobert

El sistema de subvencions públiques a Espanya, establert des del 1976 després de l'aprovació de la Constitució, ha estat objecte d'atenció a causa del creixement exponencial i la manca de transparència en la gestió. Aquest sistema, destinat a finançar partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i diverses associacions, ha generat una despesa que supera els 300 milions d'euros anuals.

Segons dades recents d'Hisenda en aplicació de la Llei de Transparència del 2013, els partits polítics van rebre més de 67 milions d'euros en subvencions l'any 2022. Destaca el PSOE com el beneficiari més gran amb més de 25 milions d'euros, seguit pel PP amb 15,3 milions. Altres formacions polítiques com Vox, Podem, Ciutadans, ERC, entre d'altres, també van obtenir importants sumes en concepte de subvencions.

Els sindicats grans, UGT i CCOO, es van repartir més de 93 milions d'euros en subvencions durant el mateix període. A nivell empresarial, la patronal CEOE va rebre gairebé 88 milions d'euros en subvencions. A més, altres associacions empresarials, agràries, d'autònoms i cooperatives també van ser beneficiàries d'aquests ajuts públics, amb quantitats que van des dels 100.000 euros fins a diversos milions.

Tot i això, la manca de transparència en la informació pública és evident, com ha plantejat un article de Veu Pópuli, ja que hi ha llacunes importants en les dades disponibles, especialment a nivell autonòmic i local. Això planteja un problema de rendició de comptes i manca de compromís amb la ciutadania i els contribuents. Tot i els esforços per implementar normatives de transparència, la informació disponible continua sent incompleta i desagregada, cosa que dificulta una avaluació precisa de l'ús dels fons públics en aquest àmbit.