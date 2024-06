Surrealista: el Barça anuncia que els Joaos no continuen al club, però es retracta

per Gabriel Izcovich

Avui, 30 de juny, coincideix amb la finalització de diversos contractes de jugadors de futbol amb els seus clubs, cosa que genera un ambient de suspens i expectativa a l'àmbit esportiu. Al FC Barcelona, s'ha confirmat la sortida de Marcos Alonso del club, sumant-se als moviments a la plantilla blaugrana.

Tot i això, l'atenció se centra particularment en Joao Félix i Joao Cancelo. Inicialment, el Barcelona va publicar missatges de comiat per als dos jugadors, que van estar cedits la temporada passada. Aquests missatges van ser després retirats, afegint més incertesa sobre el futur de tots dos al club català.

Joao Félix, malgrat el seu talent, no ha aconseguit assentar-se com a titular indiscutible a l'equip. Actualment, està concentrat amb la selecció de Portugal a l'Eurocopa, preparant els vuitens de final davant d'Eslovènia. Amb l'arribada del nou entrenador Hansi Flick, queda per veure quin serà el seu paper a l'equip la temporada que ve.

D'altra banda, Joao Cancelo ha tingut una participació més regular al Barcelona, tot i que el rendiment ha estat variable. Va cometre errors crucials en partits importants com el Clàssic de LaLiga contra el Reial Madrid i en la tornada dels quarts de final de la Champions League contra el PSG. Tot i això, la seva presència activa durant la temporada podria influir en una possible extensió de la seva cessió al club.

Actualment, tant Joao Félix com Joao Cancelo es reincorporen oficialment als seus clubs d'origen, l'Atlètic de Madrid i el Manchester City respectivament. Tot i això, hi ha la possibilitat que continuïn cedits al FC Barcelona per una altra temporada, subjecte a les negociacions entre els clubs i les decisions estratègiques del nou cos tècnic.