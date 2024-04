D'on ve la tradició de la Mona de Pasqua?

Avui és dilluns de Pasqua. Avui és un dia assenyalat de la Setmana Santa. Avui, se celebra una tradició molt especial a moltes llars i pastisseries: l'intercanvi de la Mona de Pasqua. Aquest deliciós i simbòlic dolç, amb els orígens poc coneguts i les múltiples variants, és un dels elements més simbòlics d'aquestes dates.

La Mona de Pasqua té les seves arrels en temps antics, amb teories que la vinculen a rituals pagans de fertilitat que després van ser assimilats pel cristianisme. Segons el "Costumari Català" de Joan Amades, el terme "mona" ha estat present a les tradicions catalanes des del segle XV, desmentint la creença popular del seu origen més recent a la pastisseria del segle XIX. El seu nom i significat han generat debats entre historiadors i experts, amb possibles connexions àrabs, romanes, gregues i cèltiques.

Aquest deliciós menjar ve en una varietat de formes i sabors. La versió més tradicional presenta un brioix arrodonit coronat amb ous durs, simbolitzant la fertilitat i el renaixement associats amb la primavera i la resurrecció. Tot i això, la Mona de Pasqua no es queda estancada en la tradició; per contra, evoluciona constantment. Pastissers creatius experimenten amb noves receptes i decoracions, des de pastissos de capes amb crema cremada fins a elaborades escultures de xocolata que semblen obres d'art.

Els ous, els protagonistes indiscutibles d'aquesta festivitat, tenen un significat profund. No sols representen la fertilitat i la vida nova, sinó que també formen part d'antics rituals de la primavera, adoptats i adaptats per diverses cultures al llarg del temps. La quantitat d'ous en una Mona de Pasqua pot variar segons la tradició local, sovint relacionada amb l'edat del nen que la rep com a regal del padrí o avi.

Tot i les modes comercials que poden influir en el seu aspecte i decoració, l'essència de la Mona de Pasqua continua sent la mateixa: un regal ple de significat i tradició. Des de les cuines casolanes fins a les vitrines de les pastisseries més exclusives, aquest dolç continua sent un símbol d'unió familiar i celebració durant la Setmana Santa. Als territoris de parla catalana, des de la Comunitat Valenciana fins a Múrcia, la Mona es gaudeix en les diferents formes, ja sigui com un brioix clàssic o acompanyada de productes salats com embotits.