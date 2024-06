Talent femení a la logística: ''Cada dia és una sorpresa en aquest àmbit''

El BWAW ha acollit aquest divendres 7 de juny el debat “Talent en femení. Formació per a la Dona logística” al saló del SIL, on s'ha pogut parlar sobre educació, barreres laborals i plans de futur per incentivar la dona a entrar al sector logístic.

A aquest debat hi han assistit Miquel Roselló d'EADA Business School com a moderador; Montse Carillo d'EU Mediterrani; Eva Cilleras de Unilever Spain; Daniela Garcia de Hartrodt i Mónica Jiménez de Serveis Recipe TM2.

El debat s'ha dividit en 4 mòduls, i el primer és "La presència femenina al sector logístic".

Roselló ha explicat que la demanda de personal a la logística és constant i creixent, ja que ara vivim en un món globalitzat on tots estem connectats entre nosaltres. "Actualment hi ha molts reptes al sector logístic i la dona juga un paper clau, ja que es necessita persones i personal femení. La logística és transcendental i molt important sector, i s'ha fet veure durant la pandèmia", explicava.

Segons dades aportades pel mateix moderador, el 54% de la força laboral són homes, i només un 46% de força laboral són dones. Al sector de la logística aquest nombre de dones al sector es redueix a un 22%.

Totes les ponents van coincidir que van arribar al sector logístic per casualitat, no va ser una decisió presa conscientment o des del començament de les seves carreres laborals.

A la pregunta de “Com podem incrementar la motivació de la dona per anar a logística?”, les respostes van ser molt variades.

Les ponents van defensar la idea que cal donar més informació als joves als instituts sobre la logística, perquè puguin prendre des d'una edat més primerenca la decisió de dedicar-se a aquest món.

"Actualment, no sabem què significa la logística perquè hi ha molts estereotips i mites que el que fan és desprestigiar la professió. La feina dels que treballen en logística és vendre bé la seva feina, cal saber-se vendre i estar orgullosos de la feina que realitzen “, explicaven.

Finalment, un punt que han destacat també és el de tenir referents, donar visibilitat a les dones a la professió i que les nenes vegin que poden arribar a fer grans coses en qualsevol professió.

| Catalunya Press

El segon bloc ha tractat sobre la “Formació i la competitivitat”. Per a les ponents, la formació és un pilar bàsic i ajuda que no hi hagi biaixos, ni estereotips. "Cal ajudar a aplanar el camí a les dones, si les dones milloren i hi ha més oportunitats també milloren els homes en haver igualtat de condicions i oportunitats", afirmaven.

"El paper de la dona és molt important, cal donar-los oportunitats de poder entrar al sector", afegeixen. Per això, els estudis són primordials. Les empreses busquen estudiants que tinguin moltes ganes d'aprendre, adquirir nous coneixements, que no els espanti un sector dinàmic i canviant, i veure com allò teòric passa a allò pràctic, que tinguin motivació, a voler ser més i aprendre sempre.

Pel que fa a les competències que han de tenir les dones a la logística, les més importants són el coneixement i les soft skills. "El coneixement serveix per saber com funciona la cadena de subministraments, com puc fer per millorar els indicadors, la implementació d'aquestes àrees al negoci etc. I les soft skills són importants per saber estar i treballar amb més gent, saber treballar en equip , saber adaptar-se al canvi, acceptar la revolució digital i els canvis de paradigma actuals", detallaven.

La tecnologia està ajudant molt que les dones entrin a aquest món perquè ja hi ha màquines que poden fer els processos que requerien una força física més gran. Abans les dones no volien fer aquest tipus de feines i es quedaven a l'oficina, mentre que ara hi ha més dones en àrees que són més feina física amb ajuda de les màquines.

Un altre punt que van destacar és que cal tenir la part tècnica, la part de coneixement i després una part emocional. "Per poder ser líder has de tenir i estar emocionalment preparat i amb la ment oberta", explicaven.

Pel que fa a les pors que poden tenir els alumnes, els experts han explicat que les empreses estan buscant persones dinàmiques, amb ganes d'aprendre, la por que més veuen és la por a allò desconegut. "Tenen por de treballar perquè és una cosa que mai no han fet, és nova i els causa una certa por, però tot s'aprèn fent i practicant i treballant", aclarien.

Pel que fa a les estratègies que es poden aplicar des de les institucions i empreses perquè les dones hi participin, alguns dels punts que han explicat són que el més important és informar sobre aquest món perquè la logística sol ser molt desconeguda.

"Actualment, hi ha un desprestigi de la professió, per això cal seguir venent la logística com una feina seriosa i de qualitat. Si estàs buscant una feina dinàmica, que t'atrau i que cada dia és diferent, la logística és el teu lloc", comentaven.

| Catalunya Press

El tercer bloc de la xerrada s'ha entrat al lideratge femení. Els ponents han coincidit que les dones aporten molt a la part directiva, sobretot "un punt més empàtic, entenem més els problemes i les mancances de les persones que dirigim. La mirada d'una dona és important", aclamaven.

A més, han remarcat la capacitat de les dones de resoldre conflictes de "manera pacífica", i "saben demanar perdó", que és una qualitat fonamental en el lideratge.

Això no obstant, com en qualsevol àmbit, les dones poden trobar-se barreres. En aquest cas, algunes de les que han destacat amb la conciliació i la coresponsabilitat. "Actualment, la dona continua tenint la càrrega de cuidar els nens i la casa, a més de treballar. La conciliació és una barrera clara, no hi ha conciliació real, la càrrega mental de la dona és molt gran i és una cosa que ha de canviar", reclamaven.

També han destacat el fet que les empreses no contracten dones que estan en edat jove, cap als trenta, per la idea que algun dia seran mares i necessitaran una ajuda o conciliació, i és un problema.

Perquè les dones arribin a llocs de lideratge, el que és important és trencar amb la bretxa de gènere, conscienciar i capacitar per trencar amb els estereotips i els mites de la professió.

| Catalunya Press

En última instància, s'han centrat en les recomanacions que donarien a les dones. "La recomanació més important és que es formin i no parin de fer-ho, és bàsic en qualsevol carrera i que busquin empreses que vagin d'acord amb els seus valors personals i professionals", explicaven, i han animat que lluitessin pel seu objectiu.