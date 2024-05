La Cort Internacional de Justícia ordena a Israel que aturi l'ofensiva sobre Rafah

La Cort Internacional de Justícia (CIJ) ha ordenat aquest divendres a Israel que aturi immediatament l'ofensiva sobre la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, on la situació humanitària en aquest moment és "desastrosa".

En un dictamen emès aquest divendres, el president de la cort, Nawaf Salam, ha declarat que Israel no ha aconseguit convèncer el tribunal de les mesures que diu haver adoptat per millorar la seguretat dels civils a la Franja de Gaza i, en particular, dels centenars de milers desplaçats en aquestes darreres dues setmanes per l'inici de la seva última operació a la ciutat.

Per tant, "Israel ha de suspendre immediatament l'ofensiva militar i qualsevol altra acció a la governació de Rafah que pugui infligir a la població palestina condicions de vida que puguin provocar la seva destrucció física, ja sigui total o parcial".

A més, la cort insta Israel a prendre "mesures efectives" per garantir "l'accés sense obstacles a la Franja de Gaza" de "qualsevol comissió d'investigació, missió o organisme de recerca encarregat pels òrgans competents de l'ONU per investigar acusacions de genocidi".

La CIJ, Israel i Hamàs

La CIJ és el principal òrgan judicial de les Nacions Unides, establert el 1945. La seva seu és a l'Haia, Països Baixos. Aquest lloc va ser elegit com un símbol de la justícia i la resolució pacífica de conflictes. La Haia ja era coneguda per albergar diverses institucions internacionals i conferències de pau, cosa que la feia un lloc idoni per a la seu de la CIJ. La CIJ té com a funció resoldre disputes legals entre Estats i proporcionar assessorament legal sobre qüestions jurídiques plantejades per organismes autoritzats de l'ONU.

La CIJ va ser establerta immediatament després de la Segona Guerra Mundial, en el context de la creació de les Nacions Unides. La Carta de les Nacions Unides, signada aquell mateix any, va incloure disposicions específiques per crear un tribunal internacional que pogués ajudar a evitar futurs conflictes a través de la resolució pacífica de disputes legals entre estats. La CIJ va començar a funcionar el 1946, substituint la seva predecessora, la Cort Permanent de Justícia Internacional (CPJI).

El motiu principal per a la creació de la CIJ va ser la necessitat d‟un mecanisme internacional que pogués garantir la justícia i la resolució pacífica de conflictes després de la devastació de la Segona Guerra Mundial. La comunitat internacional va reconèixer que una cort judicial podria ajudar a prevenir futurs conflictes en proporcionar una plataforma per a la resolució legal de disputes, basada en el dret internacional. D'aquesta manera, la CIJ va esdevenir una peça clau en els esforços per mantenir la pau i la seguretat internacionals.

Pel que fa al conflicte entre Israel i Hamàs, la CIJ no ha tingut un paper directe a la resolució d'aquest conflicte. Aquest conflicte, que ha estat un dels més prolongats i complexos a l'Orient Mitjà, ha estat abordat principalment a través de negociacions, mediació internacional i, de vegades, confrontació militar.